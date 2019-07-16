Казахстанская компания разорвала контракт с «Газпромнефть — смазочные материалы» из-за санкций

Как стало известно “Ъ”, структура ArcelorMittal компания «АрселорМиттал Темиртау» расторгла контракт с официальным дистрибьютором «Газпромнефть — смазочные материалы» в Казахстане из-за санкций Украины и ЕС.
По мнению «АМТ Темиртау», этот контракт создает репутационные риски для ее гендиректора Парамжита Калона. Он возглавляет украинскую «АМТ Кривой Рог».
Это первый подобный случай в Казахстане, известный “Ъ”.
Подробнее о ситуации — в публикации “Ъ” «Масло врозь».
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