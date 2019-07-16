Площадь лесных пожаров на Чукотке достигла почти 14 тыс. га

В Чукотском автономном округе действует 11 природных пожаров площадью 13,8 тыс. га. Возникновению возгораний способствовала жаркая и сухая погода, а также высокий класс пожарной опасности, сообщает региональное МЧС.

По данным ведомства, тушение осложняется ветреной погодой и обилием высокогоримых растений. Пожары действуют на удаленных территориях и в труднодоступной для авиации зоне, отметили в МЧС. В ликвидации возгораний задействовано 36 человек и 16 единиц техники. Угрозы населенным пунктам нет.

15 июля режим ЧС в связи с природными пожарами был введен в зоне вечной мерзлоты на Камчатке, граничащей с Чукоткой. Этим летом на севере Камчатки стоит аномальная жара. Температура воздуха в отдельные дни поднимается до 30°С в тени (обычно — до 14°С). В общей сложности там действует 14 природных пожаров на общей площади 89,4 тыс. га.