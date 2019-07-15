В зоне вечной мерзлоты на Камчатке введен режим ЧС в связи с природными пожарами

В самых северных камчатских селах Аянка, Таловка и Слаутное в понедельник отмечается сильное задымление от природных пожаров, в Пенжинском районе региона введен режим ЧС, сообщили “Ъ” в районной администрации. По данным властей, на сегодняшний день на территории района действует 14 природных пожаров на общей площади 89,4 тыс. га. За выходные площадь пожаров увеличилась на 25 тыс. га. Горит преимущественно кедровый стланик, который невозможно потушить как с воздуха в силу специфики горения, так и с земли — из-за сложного рельефа местности. При смене ветра в отдельных поселках видимость составляет не более 500 м. В район для борьбы с природными пожарами прибыло два вертолета с сотрудниками Службы охраны камчатских лесов.

«Несмотря на то что в населенных пунктах района ощущается запах гари, угрозы селам нет. Главами сельских поселений организован круглосуточный мониторинг ситуации с задымлением»,— сообщили “Ъ” в администрации района.

В конце прошлой недели в детских садах и пришкольных лагерях территории были отменены прогулки. Персоналу Пенжинской райбольницы рекомендовано находиться в готовности к приему граждан и оказанию им всех видов медпомощи. По словам главврача районной больницы Елены Шатровой, пока с жалобами на недомогания в связи с задымленностью никто не обращался. Врачи советуют гражданам ограничить пребывание на открытом воздухе, а если такой возможности нет, использовать медицинские маски, респираторы или простейшие марлевые повязки.

С 6 июня в Пенжинском районе действует особый противопожарный режим. Населению запрещено заезжать в лесные массивы на автотранспорте, разводить костры, сжигать мусор, сухую траву и листву, а также проводить любые виды пожароопасных работ.

Когда в конце июня площадь природных пожаров в Пенжинском районе составляла еще 26 тыс. га, правительство региона заявляло, что эти пожары тушить нецелесообразно из-за высоких затрат. Как сказал тогда зампред правительства Сергей Хабаров, затраты бюджета в разы превысят ущерб, нанесенный огнем. Сообщалось, что удалось предотвратить распространение огня в сторону населенных пунктов. 27 июня из зоны огня были вывезены оперативные группы, которые тушили пожары в районе сел Оклан, Таловка, Каменское и Слаутное с помощью двух вертолетов с водосливными устройствами.

Этим летом на севере Камчатки стоит аномальная жара. Температура воздуха в отдельные дни поднимается до 30°С в тени (обычно — до 14°С). На прошлой неделе пришлось эвакуировать 51 жильца старого двухэтажного деревянного дома в Аянке, который дал крен из-за жары — подтаял верхний слой грунта под сваями, на которых ставят дома в зоне вечной мерзлоты. На территории района повсеместно распространена многолетняя мерзлота (на глубине 0,6 м). Глубина промерзания почвы достигает 1,8 м.

Гузель Латыпова, Петропавловск-Камчатский