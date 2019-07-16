Число госпитализированных из-за паводка в Иркутской области превысило 700 человек

Число жителей подтопленных районов Иркутской области, госпитализированных с начала паводка, превысило 700 человек. За двое суток медицинская помощь потребовалась 144 пострадавшим, 78 из них госпитализировали, сообщили ТАСС в региональном МЧС.

Госпитализированы 725 человек, в том числе 153 ребенка. В воскресенье утром число госпитализированных составляло 647 человек.

Напомним, 25 июня в Иркутской области началось сильное наводнение, затопившее около 100 населенных пунктов. Погибли 25 человек — это жители Тулунского, Нижнеудинского, Тайшетского, Черемховского, Чунского и Зиминского районов.

Полностью разрушены 3,5 тыс. жилых домов. Полностью или частично имущества лишились около 33 тыс. человек. В Иркутской области 12 июля был объявлен днем траура.