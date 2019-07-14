В больницы госпитализированы 647 пострадавших от наводнения под Иркутском

Число пострадавших, госпитализированных в лечебные учреждения после после результате паводка в Иркутской области, достигло 647 человек. «На утро воскресенья в больницах находятся 647 человек, в том числе 145 детей»,— сообщил «РИА Новости» представитель экстренных служб региона.

По его словам, амбулаторная помощь была оказана 3 тыс. 698 пострадавшим. Всего к врачам с начала наводнения обратились 4 тыс. 345 человек.

Напомним, 25 июня в Иркутской области началось сильное наводнение, затопившее около 100 населенных пунктов. Погибли 25 человек — это жители Тулунского, Нижнеудинского, Тайшетского, Черемховского, Чунского и Зиминского районов. Полностью разрушено 3,5 тыс. жилых домов. Полностью или частично имущества лишились около 33 тыс. человек. В Иркутской области 12 июля был объявлен днем траура.

О стихийном бедствии — в материале “Ъ” «Наводнение сменили пожары».