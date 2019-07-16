Фигурант «российского дела» в Италии не стал отвечать на вопросы следователей

Фигурант расследования о возможном финансировании итальянской партии «Лига» из России Джанлука Савоини побывал на допросе в Милане, сообщает ANSA. Он воспользовался правом не отвечать на вопросы прокуроров. Допрос был недолгим.

Господин Савоини — член партии «Лига» и президент ассоциации «Ломбардия—Россия».

Прокуратура Милана начала расследование о связях правой партии Италии «Лига» с Россией. 10 июля портал BuzzFeed опубликовал материал, в котором говорилось, что лидер партии, вице-премьер Италии Маттео Сальвини в прошлом году провел переговоры с некими высокопоставленными россиянами.

Подробнее — в публикации “Ъ FM” «Италия пошла по австрийскому сценарию».