Фигурант «российского дела» в Италии не стал отвечать на вопросы следователей

Фигурант расследования о возможном финансировании итальянской партии «Лига» из России Джанлука Савоини побывал на допросе в Милане, сообщает ANSA. Он воспользовался правом не отвечать на вопросы прокуроров. Допрос был недолгим.
Господин Савоини — член партии «Лига» и президент ассоциации «Ломбардия—Россия».
Прокуратура Милана начала расследование о связях правой партии Италии «Лига» с Россией. 10 июля портал BuzzFeed опубликовал материал, в котором говорилось, что лидер партии, вице-премьер Италии Маттео Сальвини в прошлом году провел переговоры с некими высокопоставленными россиянами.
Подробнее — в публикации “Ъ FM” «Италия пошла по австрийскому сценарию».
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