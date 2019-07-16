Политэкономия возвращений

Перенос компаниями производств за пределы страны вопреки сложившемуся у экономистов в США мнению, видимо, увеличивает национальное благосостояние, тогда как перенос их на национальную территорию, поощрение иммиграции иностранных рабочих и в целом стимулирование «национальной промышленности» — уменьшает, предполагает работа Грегори Хаффмана из Университета Вандербильта. Как следует из его работы, аутсорсинг части производства за рубежом увеличивает благосостояние рабочих по обе стороны границы.

Работа Грегори Хаффмана из теннессийского Университета Вандербильта посвящена проблеме, обсуждаемой экономистами с начала избирательной кампании Дональда Трампа, ориентированной в экономической части на стимулирование (в основном снижением налогов) возвращения в США производств, перенесенных с 1970-х в КНР и страны Юго-Восточной Азии. Особенность работы Хаффмана — в ранее не предпринимавшейся попытке увязать в динамической модели благосостояние всех сторон процесса (предпринимателя, наемных рабочих, собирающих налоги национальных правительств и потребителей) и воздействие их на экономический рост в двух экономиках и инновации. Частный вопрос работы — является ли рациональным в условиях низкой безработицы одновременное стимулирование «деофшоризации» (в смысле возврата производства в национальную юрисдикцию) и импорта недостающей для его работы рабочей силы. Иными словами, Хоффман обсуждает вопрос о том, рациональна ли де-факто реализуемая в США политика возврата из Азии «заводов вместе с рабочими».

Выводы в опубликованном препринте работы выглядят вызывающе: из расчетов Хаффмана следует, что два процесса неэквивалентны, иммиграция в такой схеме должна вызывать снижение роста ВВП, снижение благосостояния как предпринимателей, так и рабочих в национальной экономике. Большинство экономистов делают аналогичный вывод о благотворности международного разделения труда на принципиально других посылках, вопрос же о рациональности стимулирования иммиграции в такой политике почти не обсуждается — она считается по умолчанию увеличивающей общее благосостояние (по крайней мере в более сильной экономике).

Политические аспекты миграционных процессов Хаффман между тем не обсуждает вовсе, хотя демонстрирует, что стимулирование миграции выгодно в этой модели исключительно иммигрантам: оно снижает темпы роста в принимающей стране, благосостояние предпринимателей и рабочих в ней и благосостояние в стране, которую покидают иммигранты. Автор при этом приводит аргументы против популярного мнения о том, что процесс «офшоризации» является «игрой с нулевой суммой», а также демонстрирует, что мнение о безусловном снижении благосостояния, в частности, в США из-за переноса производства за пределы страны может быть заблуждением. Из его расчетов следует, что «офшоризация», что провозглашают и теории «национальных преимуществ» в мировом разделении труда, увеличивает благосостояние двух экономик сразу. Налоговое стимулирование «возврата промышленности» в разных вариантах, как правило, нерационально, как и попытки налогообложения «зарубежных сверхприбылей» компаний, использующих разделение труда.

Дмитрий Бутрин