Имущество вывели из-под налоговой

Арбитражный суд Волго-Вятского округа отклонил кассационную жалобу нижегородской инспекции ФНС к ООО «Компания Парма». Налоговый орган пытался доказать факт уклонения от уплаты налогов структурами нижегородского коммерсанта Андрея Климентьева, которые переоформили торговые центры по цепочке фирм и сдавали площади в них в аренду по договорам займов. Юристы настаивали на законности проведенных между компаниями сделок, а прибыль от передачи имущества от одной компании другой называли нулевой.

В понедельник Арбитражный суд Волго-Вятского округа отклонил кассационную жалобу инспекции ФНС по Нижегородскому району Нижнего Новгорода к ООО «Компания Парма», принадлежащему известному предпринимателю Андрею Климентьеву. Напомним, фискальный орган требовал взыскать с компании около 250 млн руб., доначисленных ей в 2013-2015 годах, однако арбитражный суд Нижегородской области в первой инстанции встал на сторону ответчиков, а апелляция отменила это решение в части взыскания 160 млн руб., и налоговая обжаловала его в кассации.

Судебное разбирательство касалось схемы уклонения от налогов ООО «Компания Парма» и цепочки других принадлежавших господину Климентьеву организаций. В спорный период в аренде у компании находились универсам «Нижегородский», развлекательный клуб «Рокко» в Нижнем Новгороде и ТЦ «Европа» в Воронеже, принадлежавшие другой структуре коммерсанта АО «Универсам Нижегородский». Как выяснили в налоговой, торговые площади этих объектов сдавались по рыночной стоимости не напрямую, а по договорам займов. Тем самым, посчитали в фискальном органе, структуры Андрея Климентьева уклонялись от налоговых выплат с прибыли, полученной от аренды. Когда в 2015 году АО «Универсам Нижегородский» оказалось в предбанкротном состоянии, всю оформленную на нее недвижимость перевели на ООО «Компания Парма», которая вместо перехода на общую схему налогообложения с выплатами налогов на прибыль, имущество и НДС продолжила работать по упрощенке.

Позже «Компания Парма» переоформила эти активы на ООО «Крокус», ООО «Калипсо», ООО «Альянс» и ООО «Лотос», а затем передала 80% долей в них господину Климентьеву. Однако в рамках процедуры банкротства АО «Универсам Нижегородский», инициированной ООО «Компания Парма» и АО «Энергетическая компания АтомСбыт», сделки по передаче недвижимости суд признал недействительными. В ноябре 2017 года торговые центры вернулись по процедуре реституции в конкурсную массу ООО «Компания Парма».

В суде юристы Андрея Климентьева заявили, что передача недвижимости не дала никакого экономического эффекта участникам цепочки, поэтому налоговой выгоды у цепочки компаний возникнуть не могло.

По их словам, имущество передавалось в инвестиционных целях и ни одна из перечисленных компаний заработать на нем не могла. Также, по их словам, суд при возврате имущества применил процедуру реституции, а не виндикации (иск собственника об истребовании вещи из чужого незаконного владения), поскольку передача недвижимости по цепочке компаний прошла как единая сделка.

Юристы налоговой службы, напротив, доказывали нарушения норм материального права в решении апелляционной инстанции. Они заявили, что последствиями сделки суд заявил не передачу недвижимости, а финансовый результат. При этом, настаивали истцы, налоговый кодекс относит сам факт недействительности сделки к новой налоговой операции, которая подлежит отражению в декларации. По словам юристов налоговой, исключение налогового кодекса, по которому безвозмездное получение имущества является внереализационным доходом, на ООО «Компания Парма» не распространяется. Поэтому у фирмы были все условия для налогооблагаемой базы, когда владельцы передавали имущество по цепочке компаний. При этом процедуры реституции фактически не было, поскольку возврат имущества коснулся не ООО «Компания Парма», а четырех ее дочерних обществ.

В итоге кассационный суд счел доводы налоговиков неубедительными и оставил решение апелляции без изменений. Вероятно, фискальный орган снова обжалует его.

Добавим, пока юристы господина Климентьева спорят в судах по поводу его имущества, сам бизнесмен проходит обвиняемым по уголовному делу о покушении на мошенничество. Как полагает следствие, представители компании «Парма» в арбитражном суде пытались включить фиктивные требования на 327 млн руб. к фермеру Нине Макаловой по делу о ее банкротстве. Госпожа Макалова ранее управляла агрофирмой «Ратово» Андрея Климентьева в Сеченовском районе. Конфликт сторон тянется с 2016 года.

Роман Рыскаль