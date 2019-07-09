Имущество вернулось невыгодно

Налоговая служба через суд требует взыскать 250 млн руб. с компаний известного нижегородского бизнесмена Андрея Климентьева. Такую сумму фискальный орган доначислил им, вскрыв схему уклонения от налогов через аренду площадей двух торговых комплексов и ночного клуба, переоформленных по цепочке на другие фирмы предпринимателя. Юристы господина Климентьева не согласны с претензиями, они говорят, что сделки передачи имущества были признаны судом недействительными и не принесли прибыли компаниям. Эксперты предупреждают, что, если суд встанет на сторону фискального органа, будет создан прецедент, опасный для компаний с нулевой экономической выгодой.



Арбитражный суд Волго-Вятского округа начал рассматривать кассационную жалобу инспекции ФНС по Нижегородскому району Нижнего Новгорода к ООО «Компания Парма», принадлежащему известному предпринимателю Андрею Климентьеву. Фискальный орган просит взыскать около 250 млн руб. доначисленных фирме налогов за период 2013–2015 годов. В декабре 2018 года арбитражный суд Нижегородской области признал претензии налоговой инспекции обоснованными, но в марте 2019 года апелляция отменила это решение в части взыскания с компании 160 млн руб., и спор перешел в кассационную инстанцию.

Как стало известно на судебном заседании, в то время компания арендовала универсам «Нижегородский», развлекательный клуб «Рокко» в Нижнем Новгороде и ТЦ «Европа» в Воронеже у принадлежащего бизнесмену другого юридического лица АО «Универсам Нижегородский». По данным налоговой службы, арендаторы сдавали площади в этих объектах по договорам субаренды по рыночной стоимости, взимая плату не напрямую, а как погашение займов, таким образом уклоняясь от уплаты налогов с полученного дохода. Когда в 2015 году АО «Универсам Нижегородский» оказалось на грани банкротства, недвижимость безвозмездно передали ООО «Компания Парма». С получением новых активов компания должна была перейти с упрощенной на основную схему налогообложения и выплачивать налоги на прибыль, имущество и НДС, но продолжила работать по-прежнему. В 2015 году компания переоформила недвижимость на принадлежащие ей другие четыре компании и передала 80% долей в них Андрею Климентьеву. В рамках процедуры банкротства АО «Универсам Нижегородский» по иску ООО «Компания Парма» и АО «Энергетическая компания АтомСбыт» сделки по переводу активов были признаны судом недействительными. Имущество вернулось по процедуре реституции в конкурсную массу АО «Универсам Нижегородский» в ноябре 2017 года. Поскольку решение касалось также применения последствий сделок, юристы господина Климентьева заявили, что никакого экономического эффекта для участников цепочки передача недвижимости не дала и ни­кто на передаче недвижимости не заработал.

Теперь налоговая пытается доказать, что выводы апелляционной инстанции противоречат нормам материального права. Как заявил юрист ИФНС Сергей Иванов, последствиями сделки суд посчитал не саму передачу имущества, а ее финансовый результат, хотя по налоговому кодексу сам факт признания сделки недействительной является новой операцией и должен быть отражен в декларации. На ООО «Компания Парма» не распространяется исключение налогового кодекса, по которому безвозмездное получение имущества является статьей внереализационных доходов, поэтому все условия для налогооблагаемой базы у компании были, в том числе при передаче имущества третьим лицам. Наконец, возврат имущества затронул не само ООО «Компания Парма», а четыре дочерних общества, поэтому фактически реституции как таковой не было, отметил господин Иванов.

Юристы господина Климентьева не согласны с налоговой. Они говорят, что имущество возвращено собственнику, а последствия сделки признаны ничтожными, то есть налоговой выгоды у цепочки компаний не возникло. «Если бы суд не отменил передачу имущества, мы бы согласились, что налоги надо заплатить. Но при ничтожности сделок и реституции экономическая выгода не может возникнуть в принципе. Все вернулось на круги своя, ни­кто ничего на этом не заработал», — подчеркнул представитель ответчика Владимир Егоров. По его словам, налоговая доначислила выплаты после того, как АО «Универсам Нижегородский» получило имущество обратно по реституции. Его коллега Марина Ильичева добавила, что передача имущества признана судом единой сделкой, поэтому к ней применили процедуру реституции, а не виндикации (иск собственника об истребовании вещи из чужого незаконного владения), как полагает налоговая служба.

Руководитель практики «Налоги» юридической фирмы «Интеллектуальный капитал» Сергей Колесников говорит, что если победу в арбитражном суде одержит налоговая служба, то это создаст опасный прецедент для налогоплательщиков, оказавшихся в похожей ситуации. «Экономическая выгода от хозяйственных сделок фактически признается равной нулю в связи с признанием данных сделок недействительными, но при этом имеются налоговые последствия в виде обязанности заплатить государству налог с данной "нулевой" экономической выгоды, что абсурдно», — считает господин Колесников.

Рассмотрение дела продолжится 15 июля. Его решения Андрей Климентьев дожидается в статусе обвиняемого по уголовному делу, в рамках которого его подозревают в покушении на мошенничество. По данным следствия, в арбитражном суде представители компании «Парма» пытались включить фиктивные требования в сумме 372 млн руб. к фермеру Нине Макаловой в деле о ее банкротстве. Конфликт предпринимателя с бывшей управляющей одной из его агрофирм в Сеченовском районе длится с 2016 года.

Роман Рыскаль