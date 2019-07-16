Уральцы верны Турции и Греции

Наиболее популярными направлениями среди уральских туристов остаются Турция, Греция, Сочи, Крым. До запрета полетов на 132% вырос объем продаж билетов в Грузию. Эксперты связывают эти тенденции с тем, что из Екатеринбурга не открываются новые прямые авиаперелеты, а у населения нет денег на более дорогие направления.



По данным российского интернет-сервиса для путешественников Biletix, первые шесть мест в рейтинге продаж билетов занимают Москва (24% от продаж билетов), Сочи (19%), Симферополь (11%), Санкт-Петербург (10%), Анапа (4%) и Краснодар (3%). «Однако по всем этим направлениям, за исключением Сочи и Краснодара, фиксируется отрицательная динамика по объему продаж по сравнению с 2018 годом. Самое большое снижение интереса зафиксировано к Геленджику — объем проданных билетов по этому направлению упал на 68%»,— сообщили в пресс-службе Biletix. До запрета полетов в Грузию на 132% выросли продажи билетов в Батуми. Напомним, запрет на перевозки граждан России в Грузию вступил в силу с 8 июля. Самый большой рост продемонстрировала Прага (Чехия) с динамикой продаж в 192% по сравнению с прошлым годом.

В пресс-службе аэропорта Кольцово сообщили, что в мае-июне трафик на курортных направлениях сформирован за счет рейсов: в Турцию, на курорты Российской Федерации, в Грузию, Кипр, Китай, Тунис, Чехию, ОАЭ, Грецию, Таиланд. «В 2019 году следует отметить значительный рост спроса на российские курорты, в результате которого пассажиропоток в Анапу, Геленджик, Горно-Алтайск (новое направление отдыха екатеринбуржцев), Калининград, Краснодар, Минеральные Воды, Симферополь и Сочи почти сравнялся с пассажиропотоком в турецкие Анталью, Бодрум и Даламан»,— отметили в пресс-службе.

«Предпочтения туристов сместились к Греции, также восстанавливается интерес к итальянскому направлению. Это хороший показатель, так как ранее спрос на эти страны демонстрировал отрицательную динамику. Правда, мы также ожидали восстановления интереса к Кипру, но этого не произошло», — рассказал директор Уральской ассоциации туризма Михаил Мальцев.

«Традиционно пользуются спросом Болгария, ОАЭ, Чехия, российский юг и Италия. Продажи по Праге после форс-мажора в июле восстановились, хотя тогда клиенты были очень осторожны», — сообщила директор туроператора «Море Трэвел Екатеринбург» Наталья Колотыгина. Большинство туристов, собиравшихся в Грузию, стали планировать отдых самостоятельно, сообщила она. «Популярными остаются Турция, греческие курорты, российское направление (Сочи и Крым). Люди стали чаще брать туры в Юго-Восточную Азию, у туристов исчез стереотип о том, что Таиланд и Вьетнам относятся к зимним направлениям»,— рассказала заместитель директора туркомпании «Зима-Лето» Екатерина Аввакумова. Она добавила, что интерес к Турции вырос из-за того, что сотрудникам МВД с июня разрешили выезжать в этом направлении, они уже бронируют туры. Госпожа Аввакумова полагает, что неизменность выбора уральцев связана с тем, что в аэропорту Кольцово давно не открывалось новых направлений.

В Уральской ассоциации туризма (УАТ) сообщили, что средний чек на путешествия «не изменился из-за отсутствия у населения способности покупать более дорогие направления». По данным исполнительного директора УАТ Михаила Мальцева, средняя стоимость туров колеблется от 48 тыс. руб. до 54 тыс. руб. последние три года. По оценкам Екатерины Аввакумовой, средний чек на 10-дневный тур в Турцию составляет от 30 тыс. руб., на Кипр и на российские курорты можно найти предложения от 24 тыс. руб. и 19 тыс. руб. соответственно.

Аналитики Biletix отмечают, что жители Екатеринбурга стали заранее планировать свой отдых — бронирование билетов по маршрутам внутреннего туризма выросло с 16 до 20 дней, за границу — с 29 до 49 дней. «Путешественники стремятся бронировать более выгодные тарифы, пользуясь предложениями на ранних бронированиях»,— пояснили в пресс-службе компании.

Дарья Соколова