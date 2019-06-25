Урал теряет контакт с Грузией

Около 1,5 тыс. жителей Свердловской области находятся в Грузии, сообщила Уральская ассоциация туризма. Количество самостоятельно путешествующих туристов неизвестно. После введение запрета на полеты в Грузию и продажу туда туров эксперты не сомневаются в снижении пассажиропотока, а авиаперевозчики прогнозируют большие убытки.



Напомним, в пятницу президент РФ Владимир Путин запретил российским авиакомпаниям перевозить граждан страны в Грузию с 8 июля. Туроператорам и турагентам рекомендовано не продавать путевки в Грузию. Указ об ограничении поездок в страну господин Путин подписал на фоне протестов у здания парламента в Тбилиси.

«Уральские авиалинии» прогнозируют большие потери из-за временного запрета на авиаперевозки в Грузию. «Это очень популярное направление. Каждый год количество пассажиров в Грузию вырастало на 20%. Размер убытков станет известен в четверг на рабочем совещании в Москве»,— сообщил “Ъ-Урал” гендиректор «Уральских авиалиний» Сергей Скуратов. Он добавил, что сегодня компания организует перелеты до 8 июля для пассажиров, у которых вылет был запланирован на более поздние даты. Для клиентов, которые собирались вылетать в Грузию после 8 июля, предусмотрен возврат полной стоимости билета.

В аэропорту Кольцово сообщили, что в летний период из Екатеринбурга в Грузию выполняется 11 рейсов в неделю (семь рейсов — в Батуми, четыре — в Тбилиси). «Полеты в столицу Грузии осуществляются на регулярной основе круглый год, рейсы в Батуми имеют сезонный характер, они появились в расписании аэропорта в начале июня. Перевозки осуществляют компании “Уральские авиалинии” и “Победа”»,— сообщили в пресс-службе Кольцово. Там отметили, что за 2018 год пассажиропоток в Грузию превысил 46 тыс. человек (+50% по сравнению с 2017 годом).

Сегодня около 1,5 тыс. жителей Свердловской области находятся в Грузии, количество самостоятельно путешествующих туристов неизвестно, сообщили в Уральской ассоциации туризма (УАТ). Исполнительный директор организации Михаил Мальцев пояснил, что позднее Минтранс и Росавиация более детально пояснят, как туристы будут возвращаться обратно. По данным участников рынка, минимальная цена на семидневный тур в Грузию составляет 30 тыс. руб., включая перелет и проживание одного человека.

Уральские туроператоры сообщают, что пока ведут переговоры с пассажирами по возврату средств. «Планируется, что наши туристы вернутся до 8 июля вне зависимости от длительности своего тура. Для клиентов, у которых вылет из Грузии запланирован на более позднюю дату, мы рассматриваем компенсацию. Таких пассажиров у нас единицы, работа по каждому ведется индивидуально»,— сообщила директор туроператора «Море Трэвел Екатеринбург» Наталья Колотыгина. Она добавила, что бронь на туры в Грузию будет отменена. «Работники туризма привыкли к таким отменам, мы пережили аналогичные проблемы с Турцией, Египтом. Наши туристы успевают вернуться до 8 июля, с субботы мы снимаем с бронирования тех клиентов, которые собирались улететь в Грузию после этой даты»,— рассказали в туркомпании «Зима-Лето». Там добавили, что предлагают в качестве альтернативы туры в Кипр, Сочи, Крым.

Эксперты полагают, что в ближайшее время запрет на путешествия в Грузию не коснется самостоятельных туристов. «Чтобы не терять деньги из-за отмены брони, туристы могут отправиться в страну другими рейсами с пересадками в Казахстане, Белоруссии и других странах»,— сообщил господин Мальцев. Впрочем, по его мнению, самостоятельных поездок в Грузию будет мало, так как направление потеряет главное преимущество — дешевые авиаперевозки.

Дарья Соколова