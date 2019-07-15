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Суд в Москве арестовал криминального авторитета Олега Шишканова

Басманный суд Москвы арестовал на два месяца, до 12 сентября, криминального авторитета Олега Медведева, ранее носившего фамилию Шишканов. Ему инкриминируется ст. 210.1 УК (занятие высшего положения в преступной иерархии). Кроме того, по версии следствия, вор в законе может быть причастен к убийству депутата Раменского района Татьяны Сидоровой и трех членов ее семьи.

Олег Медведев был задержан в Подмосковье сотрудниками главного управления уголовного розыска МВД и Следственного комитета России (СКР). Согласно введенной в УК РФ в 2019 году статье 210.1, задержанному криминальному авторитету грозит до 15 лет лишения свободы. Если подтвердится версия СКР о его причастности к убийству, господин Медведев может получить пожизненный срок.

По версии следствия, в 2012 году вор в законе выступил заказчиком похищения и убийства депутата Раменского района Татьяны Сидоровой и членов ее семьи. Вместе с депутатом после нападения неизвестных на ее дом в деревне Малахово пропали ее муж Владимир Кремнев, сын от первого брака Александр и старшая сестра Зоя.

Олег Медведев (также известный как Олег Раменский) стал одним из лидеров российской оргпреступности после того, как на девять лет за вымогательство был осужден другой вор в законе Захарий Калашов (Шакро-младший).

Подробнее о задержании Олега Раменского читайте в материале “Ъ” «СКР признал заслуги Шишкана».

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