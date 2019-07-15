Эдроган заявил о готовности наладить с Россией совместное производство ПВО

Турция планирует организовать совместное с Россией производство систем ПВО, сообщил в эфире местного телеканала NTV президент Реджеп Тайип Эрдоган.

«Мы получаем наши С-400. Некоторые говорили, что мы не сможем их получить, что мы не сможем их у себя разместить. Некоторые говорили, что это будет неправильно. На сегодняшний день восьмой самолет прибыл. В апреле 2020 года мы поставим конечную точку. Мы становимся одной из немногих стран в мире в системах противовоздушной обороны. Цель — совместное производство с Россией»,— сказал глава турецкого государства.

Это не первое заявление господина Эрдогана о возможном налаживании российско-турецкого производства систем ПВО. Ранее он говорил о возможном запуске совместного производства С-500. Кремль, в свою очередь, эту информацию не подтверждал.

Контракт на поставку Турции четырех российских систем С-400 «Триумф» на сумму около $2,5 млрд был подписан в июле 2017 года. Поставки ожидались в марте 2020 года, но позднее Анкара и Москва договорились ускорить процесс. В мае 2019 года турецкие военные прибыли в Россию для обучения эксплуатации С-400, а первые поставки основных компонентов системы были отправлены в Турцию 12 июля этого года.

Подробнее о начале российских поставок Анкаре читайте в материале «С-400 высадились в Турции».