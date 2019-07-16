«Локомотив» не доехал до победы

В заключительном матче первого тура чемпионата России очень зрелищный матч в Москве сыграли «Локомотив» и «Рубин». Закончился он ничьей — 1:1.

Стартовый тур чемпионата завершил очень любопытный матч. Веселый матч — из тех, когда дефицит голов не очень-то раздражает. Сначала было приятно наблюдать за «Локомотивом». Ну да, наверняка у тех, кто за него переживает, появлялись мысли насчет того, как бы пригодился железнодорожникам сейчас «сломавшийся» на южноамериканском первенстве Джефферсон Фарфан: иногда не хватает последнего, предпоследнего, ключевого, в общем — действия. Но в целом игра «Локомотива», бесспорно, была симпатичной: эти легкие, воздушные, на скорости перепасовки между братьями Алексеем и Антоном Миранчуками, эти тонкие внедрения в их комбинации Гжегожа Крыховяка, эти резкие подключения партнеров на флангах…

И плоды такая игра могла принести вполне материальные, если бы не незадачливость одного-единственного футболиста.

Футболистом этим был Антон Миранчук, на чью долю до перерыва выпало два момента из категории безусловно голевых. В первом случае это был удар с убойной позиции, безнадежный для казанского голкипера Юрия Дюпина удар. Но Миранчук отправил мяч рядом со стойкой.

Второй момент был еще круче. Рифат Жемалетдинов справа накрутил Виталия Денисова и заставил защитника, долго выступавшего за «Локомотив», а теперь «Локомотиву» противостоявшего, сфолить на линии штрафной. Судья Михаил Вилков назначил пенальти. Антон Миранчук пробил его мощно, опять без вариантов для улетевшего в сторону в бессмысленной попытке угадать Дюпина. Однако мяч врезался в перекладину.

А после этого «Рубин», недавно расставшийся с мэтром Курбаном Бердыевым и получивший вместо него молодого и необстрелянного наставника Романа Шаронова, предоставил возможность полюбоваться собой. И выяснилось, что команда он — играющая, и играющая ничуть не хуже, чем «Локомотив», с богатым набором всяких трюков в арсенале.

«Рубин» тоже выцарапывал моменты, и однажды хозяев от пропущенного гола избавило лишь счастливое стечение обстоятельств.

После навеса Вячеслава Подберезкина Павел Могилевец головой бил в пустой угол. Бил точно, но на его беду траекторию удара перекрестил прибежавший туда, где жарко, и не сумевший вовремя остановиться казанский новичок Зурико Давиташвили.

«Рубин» живо начал и второй тайм, а Юрий Семин недолго ждал, прежде чем решил убрать с поля Эдера и серьезно подкорректировать расстановку в линии атаки — ситуация требовала перемен. Перемены произошли. «Локомотив» поднял голову, поджал казанцев и заработал штрафной в двух десятках метров от ворот. Алексей Миранчук, его исполнявший, оказался точнее своего брата. Закрученный автором дубля в Суперкубке над «стенкой» мяч ввинтился в «девятку» рядышком с отчего-то застывшим каменным изваянием Дюпиным. Голкипер, кажется, не ожидал, что Миранчук попадет вот так идеально.

Но «Рубин» не собирался мириться с поражением и в конце концов на гол Миранчука ответил. А в его спасителя превратился вышедший на замену тинейджер Хвича Кварацхелия, который летом перебрался в Казань как раз из «Локомотива». Под наброс от Олега Данченко он подстроился очень удачно.

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Матч завершился ничьей, а «Локомотив» стал третьим клубом из «большой пятерки» грандов отечественного футбола, потерявшим в стартовом туре очки в матчах с котирующимся гораздо ниже соперником. До него поражения — от «Крыльев Советов» и «Ахмата» — потерпели ЦСКА и «Краснодар».

Алексей Доспехов