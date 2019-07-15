Центр Госэкспертизы Петербурга возглавила Ирина Косова

Директором подведомственного Госстройнадзору по Санкт-Петербургу ГАУ «Центр государственной экспертизы» назначена бывший сотрудник этой организации Ирина Косова. В понедельник, 15 июля, она была представлена коллективу, сообщает «Фонтанка.ру».

Госпожа Косова в 2007-2009 годах занимала должность начальника отдела службы государственного строительного надзора и экспертизы Петербурга. В дальнейшем она перешла на должность заместителя директора центра Госэкспертизы, работала замгендиректора ФКП «Управление заказчика капительного строительства Минобороны РФ, позже являлась замруководителя ООО «Геострой».

Ранее “Ъ-СПб” писал, что предыдущий директор центра Госэкспертизы Петербурга Игорь Юдин попал в сферу интересов правоохранительных органов. В частности, проверку его деятельности на посту главы ГЦЭ осуществлял Следственный комитет РФ.

Отметим, что в настоящий момент на официальном сайте центра Госэкспертизы именно господин Юдин по-прежнему числится его руководителем.