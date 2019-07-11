В центре Госэкспертизы Петербурга может смениться руководитель

В ближайшее время в подведомственном Госстройнадзору по Санкт-Петербургу ГАУ «Центр государственной экспертизы» сменится руководитель. Нынешний директор Игорь Юдин оставит свою должность в конце этой недели, сообщает «Фонтанка.ру».

По информации издания, освободившееся место может занять бывший сотрудник центра Госэкспертизы Ирина Косова. При одном из предшественников господина Юдина — Станиславе Логунове — она работала замдиректора и возглавляла отдел охраны окружающей среды.

В феврале этого года правоохранительные органы заинтересовались тратами Игоря Юдина во время командировок. В частности, стало известно, что он проживал в номерах стоимостью до 45 тыс. рублей в сутки и приобретал билеты на поезда «Гранд» и «Сапсан» ценой до 22 тыс. руб. Проверку его деятельности на посту главы ГЦЭ также осуществлял Следственный комитет РФ.