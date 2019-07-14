Среди пострадавших во дворце Шекинских ханов в городе Шеки в Азербайджане есть двое россиян

Двое россиян пострадали при падении ветки пятисотлетего дерева на территории дворца Шекинских ханов в городе Шеки в Азербайджане. «Двое граждан РФ, 5 граждан Сирии пострадали в результате ЧП. Их состояние стабильное»,— заявили «РИА Новости» в министерстве здравоохранения Азербайджана.

Всего травмы получили 19 человек. Четверо пострадавших находятся в тяжелом состоянии. В ближайшее время их могут перевезти в больницу в Баку. Минздрав страны опубликовал списки пострадавших.

Дворец Шекинских ханов включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Здание построено в 18 веке архитектором Хадали (Хаджи)-Зейнал-Абдином.

Расстояние между Шеки и Баку — столицей Азербайджана — составляет порядка 242 км по прямой и около 295 км по автодорогам.