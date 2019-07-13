Сретенская семинария получит высшее преобразование

Запущенные решением Синода Русской православной церкви процедуры по «оптимизации и координации», которые, полагают наблюдатели, завершатся объединением Сретенской духовной семинарии с Московской духовной академией (МДА), вызвали оживленную дискуссию в церковных кругах. Глава учебного комитета РПЦ протоиерей Максим Козлов, комментируя прозвучавшие опасения о последующей ликвидации семинарии, заявил, что окончательное решение не принято. Однако источник “Ъ” в РПЦ подтвердил, что вузы будут объединены. В связи с этим преподаватели семинарии намерены обратиться к патриарху с просьбой не допустить слияния образовательных учреждений.

Священный синод РПЦ на заседании 9 июля принял решение «об оптимизации и координации» научно-педагогической деятельности двух ведущих духовных школ — Московской духовной академии и Сретенской духовной семинарии. При этом Синод принял кадровое решение о переводе и. о. ректора Сретенской духовной семинарии в Санкт-Петербург. На его место назначен архиепископ Верейский Амвросий, который также сохраняет за собой должность ректора МДА. Решения Синода вызвали дискуссию в социальных сетях: некоторые ее участники выражали опасения, что Сретенская семинария в результате слияния будет ликвидирована.

Сретенская духовная семинария (основана в 1999 году) в июле 2017 получила госаккредитацию на ведение образовательных программ по теологии (бакалавриат и магистратура). В семинарии преподается более 80 дисциплин, среди которых Священное Писание Нового и Ветхого Завета, богословие, литургика, патрология, история России, история РПЦ, древнерусская, русская и зарубежная литература, история философии, риторика и культура речи. Обязательными являются церковнославянский язык, классические языки: латинский и древнегреческий; современные иностранные языки: английский, немецкий, французский.

Московская духовная академия, расположенная в Сергиевом Посаде, является высшим учебным заведением церкви и занимается подготовкой священнослужителей, преподавателей, богословов и служащих для РПЦ. В МДА есть церковно-историческое, церковно-практическое, богословское и библейское отделения. С июля 2018 года ее ректором был архиепископ Амвросий (Ермаков).

В пятницу глава учебного комитета РПЦ (синодальное учреждение РПЦ, которое осуществляет руководство и координацию деятельности духовных школ) протоиерей Максим Козлов прокомментировал ситуацию вокруг Сретенской семинарии телеканалу «Спас». Господин Козлов подчеркнул, что на данный момент решения о слияния Сретенской духовной семинарии и Московской духовной академии нет. Он также отметил, что является сторонником идеи перевода магистратуры МДА в Москву: «Если мы переходим к магистратуре, и в особенности аспирантуре, то, конечно, доступность центральных библиотек, возможность привлечения кадров, в том числе и московских священнослужителей, и ведущих церковных или светских ученых, в Москве несравнимы с Сергиевым Посадом». Ректор МДА архиепископ Верейский Амвросий также выступил за перевод магистратуры и аспирантуры МДА в Москву: «В целом магистратура и аспирантура нуждаются в том, чтобы находиться в самом центре культурных и академических событий. В случае Московской духовной академии этот центр должен быть расположен в Москве». Говоря о работе синодальной комиссии по оптимизации, архиепископ Амвросий сообщил, что одним из возможных ее решений может стать, например, повышение уровня аккредитации Сретенской семинарии до академии. «Полагаю, что должна произойти естественная смена поколений: все бакалавры должны окончить обучение там, куда и поступали, а затем Московская (Сретенская) духовная академия будет осуществлять набор только в магистратуру и аспирантуру»,— пояснил ректор МДА.

Между тем источник “Ъ” в РПЦ заявил, что решение о слиянии учебных заведений уже принято, фактически оно будет означать ликвидацию Сретенской семинарии в ее нынешнем виде. Как “Ъ” рассказал один из преподавателей семинарии, «это (предложение о слиянии.— “Ъ”) было принято очень неожиданно, за две недели до начала вступительных экзаменов. Окончательное решение должно быть принято 1 августа, мы надеемся, что слияние не состоится». «Семинария фактически живет одной жизнью со Сретенским монастырем,— пояснил собеседник.— Отец Тихон (митрополит Псковский и Пороховский Шевкунов; до 2018 года был ректором семинарии и наместником Сретенского монастыря.— “Ъ”) создал в семинарии практически семейную обстановку, после выпуска студенты могли рассчитывать на поддержку родной школы. Кроме того, семинария имеет тесные связи с ведущими московскими вузами, преподаватели которых входят в профессорскую корпорацию, поэтому есть опасения, что после слияния упадет и качество образования». По его словам, преподаватели семинарии намерены обратиться к патриарху и в учебный комитет РПЦ с просьбой не допустить слияния.

Иван Тяжлов