Полиция не стала возбуждать дело в отношении ведущего «Сталингулага»

Следователь управления МВД по Махачкале отказал в возбуждении уголовного дела в отношении ведущего Telegram-канала «Сталингулаг» Александра Горбунова. Проверка проводилась по факту телефонного звонка о минировании объектов в Москве, который якобы поступил с его махачкалинского адреса. Об отказе в возбуждении дела сообщил в своем Telegram-канале глава международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков.

«Начальник УМВД РФ по г. Махачкала полковник полиции Нурмагомед Муртузалиев сообщил адвокату Агоры Ильнуру Шарапову, что по факту материала проверки в отношении Александра Горбунова вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела»,— сообщил господин Чиков.

О том, что на адрес его родителей в Махачкале пришло письмо от ГУ МВД РФ по Москве, Александр Горбунов сообщил в своем канале 3 июня. В письме говорилось, что «по факту обращения Александра Горбунова» проведена проверка, и некое приложение на 14 листах передано в центр по борьбе с экстремизмом Москвы. При этом сам Горбунов утверждал, что никуда ни с какими заявлениями не обращался.

Адвокат «Агоры» Ильнур Шарапов направил ходатайство в ЦПЭ по Москве с просьбой ознакомиться с материалами проверки.

«Оперативник сообщил, что этот факт не подтвердился, но материалы все равно направили в Махачкалу,— рассказал Павел Чиков.— Полиция Махачкалы отказала в возбуждении уголовного дела».

Сам блогер заявил в интервью “Ъ FM” в начале июня, что, скорее всего, эта история связана с деятельностью «Сталингулага».

«Была эта история, когда полицейские в Махачкале приходили к моим родителям, в Москве — к братьям,— рассказал он.— Тогда родные рассказали, что правоохранители спрашивали про Александра Горбунова в связи с подозрением в телефонном терроризме. Якобы я позвонил и сообщил, что заминирован то ли аэропорт, то ли какой-то объект в Москве. Визиты к моим родным состоялись в конце апреля. После этого никак они себя не проявляли. В пятницу мне позвонила мама и сказала, что на ее адрес пришло письмо от МВД. Причем удивителен тот факт, что я давно уже не зарегистрирован в Махачкале и там не проживаю, а живу в Москве, и регистрация у меня московская. Почему-то они продолжали все пихать туда, к родителям».

Происходящее господин Горбунов связал со своими публикациями в «Сталингулаге». «Только с этим и может быть связано, потому что других объяснений нет. Но конкретно, какой пост мог вызвать такую реакцию, я не могу сказать, понятия не имею»,— сказал он “Ъ FM”.

Юлия Рыбина, Махачкала