СПЧ: жалобы на оскорбление власти принимают характер эпидемии

Председатель Совета при президенте РФ по правам человека (СПЧ) Михаил Федотов считает, что жалобы на оскорбление власти «все больше напоминают эпидемию», которая захватывает «все более широкие круги людей». Так он прокомментировал заявления депутата городской думы Кирова Павла Валенчука, который потребовал привлечь к ответственности администраторов паблика «Борщ» во «ВКонтакте» из-за публикации мема с его фотографией.

«Познакомившись с мемом, который стал причиной обращения в полицию, легко понять, что в нем нет ни малейших признаков какого-либо правонарушения: там нет ни оскорбления представителей власти, ни оскорбления власти, ни клеветы. Там вообще ничего нет, кроме легкой усмешки»,— приводит пресс-служба слова господина Федотова.

Председатель СПЧ выразил надежду на то, что полиция сможет «правильно квалифицировать данный случай». Он также напомнил, что пленум Верховного Суда в 2010 году разъяснил, что «юмористический и сатирический жанр допускает большую свободу преувеличений», при условии, если «общество не вводится в заблуждение относительно фактической стороны дела».

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заверил, что Кремль следит за правоприменительной практикой закона об оскорблении власти. «Мы фиксируем, конечно, перегибы в этой области в том случае и месте, где они случаются»,— сказал он.

Напомним, за оскорбление власти предусмотрены штрафы от 30 тыс. до 100 тыс. руб., при повторном нарушении — до 300 тыс. руб. или административный арест на срок до 15 суток. Соответствующий закон был подписан президентом 18 марта.

Подробнее о законе и его применении — в публикациях “Ъ” «Совет федерации проголосовал против "оранжевой свистопляски"» и «Пост в Instagram оценили в 30 тыс. рублей».