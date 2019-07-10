Пост в Instagram оценили в 30 тыс. рублей

На 30 тыс. руб. оштрафован житель Ижевска за оскорбление в Instagram главы республики Александра Бречалова. Молодой человек в нецензурной форме выразил свое мнение по поводу возможности закрытия набережной для проезда личного транспорта. Это первый случай привлечения к ответственности жителя Удмуртии за оскорбление представителя государственной власти.

9 июля Октябрьский районный суд Ижевска вынес постановление в отношении 20-летнего жителя Ижевска Даниила Фертикова, обвиняемого в оскорблении представителя власти (ч. 3 ст. 20.1 КоАП РФ).

Как сообщили в объединенной пресс-службе судейского сообщества, 15 мая молодой человек на своей странице в Instagram опубликовал информацию, адресованную главе Удмуртии Александру Бречалову. Она содержала текст «с использованием ненормативной лексики, в котором молодой человек оскорбляет человеческое достоинство и общественную нравственность, выражает явное неуважение к органам, осуществляющим государственную власть в России».

Фотографию в Stories, которая привлекла внимание правоохранительных органов, молодой человек разместил в период активного обсуждения в социальных сетях предложения запретить на набережной ижевского пруда курение табака и кальяна.

Некоторые пользователи высказывались по поводу того, что общественное пространство превратилось в последние годы в место сбора молодежи для курения кальяна, здесь же можно было приобрести как сами приспособления, так и смеси. 13 мая во время аппаратного совещания глава Удмуртии Александр Бречалов попросил сотрудников МВД разобраться с этой проблемой. 21 мая глава Ижевска Олег Бекмеметьев подписал постановление о запрете курения табака на набережной. Тогда же появилась информация, что на набережную могут ограничить въезд для транспорта.

Опубликованную фотографию набережной молодой человек сопроводил комментарием: «Ну что, готов вас расстроить, набережная закрыта. Скоро там появится знак, что заезд будет до 22:00. Сейчас там кирпич».

На фотографии он отметил главу Удмуртии и добавил подпись с использованием нецензурной речи и оскорбления, предположив, что руководителю региона больше нечем заняться.

Известно, что Даниил Фертиков является хоккеистом, выступал за глазовский клуб «Прогресс».

Как сообщили “Ъ” в пресс-службе судейского сообщества, на пост в Instagram обратили внимание сотрудники полиции, которые и составили протокол, кроме того, поступило обращение от руководителя администрации главы и правительства Удмуртии Сергея Смирнова. В руководстве республики пока это дело никак не прокомментировали.

На судебное заседание молодой человек не явился, дело было рассмотрено в его отсутствие. Его защитник на суде вину в совершении административного правонарушения признала, пояснила, что господин Фертиков раскаялся в содеянном, извинился за свой поступок в интернете. В настоящее время страница в Instagram удалена. Исследовав материалы дела, в том числе протокол, рапорты сотрудников полиции, объяснения гражданина, скриншоты со страниц в Instagram, суд назначил господину Фертикову административный штраф в размере 30 тыс. руб.

Политолог Павел Заболотских считает, что подобная информация создает лишнюю негативную повестку вокруг руководства региона. «Это очень недальновидно. Его (Даниила Фертикова.— “Ъ-Удмуртия”) пост для большинства был неизвестен. Сегодня, после решения суда, данный инцидент стал известен по всей стране. К сожалению, последние шаги по созданию “позитивной информационной повестки” приводят к обратному результату. Вместо сотрудничества региональная власть продолжает наращивать давление по любому поводу. Результат данных действий будет резко отрицательный. Ничего, кроме негатива, руководители Удмуртии не получат»,— отмечает эксперт.

Михаил Красильников, Ижевск