Пытавшихся устроить крушение «Сапсана» приговорили к длительным тюремным срокам

Московский окружной военный суд приговорил семерых обвиняемых в попытке устроить крушение «Сапсана» в 2017 году к заключению в колонию на срок от 15 лет до 21 года. «Признать виновными и приговорить подсудимых к срокам от 15 до 21 года лишения свободы»,— сообщила судья (цитата по ТАСС).

Приговор получили Фарход Наджбудинов, Фахраджон Нозимов, Абдулгафур и Амраджон Рауповы, Мухамеди Бобоеров и Сухраджон Нозимов. По версии следствия, они являются сторонниками запрещенной в России террористической организации «Исламское государство».

Следствие настаивало, что в 2017 году они положили на рельсы железнодорожный башмак, чтобы устроить крушение поезда «Сапсан». Схода скоростного поезда не произошло. РЖД оценила ущерб в 50 млн руб. за повреждение нескольких вагонов.

Подробнее о деле — в публикации “Ъ”.