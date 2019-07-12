Новый законопроект может привести к уходу Visa и MasterCard из России

Международные платежные системы (МПС) могут уйти из России в случае принятия поправок в закон «О национальной платежной системе». Изменения направлены на поддержание беспрерывности карточных платежей в России и предусматривают запрет для российских дочерних компаний международных платежных систем приостанавливать проведение расчетов по картам попавших под санкции банков. В связи с этим работающим на территории России МПС придется внести изменения в правила работы на российском рынке.

Как пояснил в беседе с “Ъ” автор законопроекта глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков, поправки позволят «запретить любым платежным системам прописывать в своих правилах возможность отключения российских банков от проведения расчетов по картам». В Банке России инициативу поддерживают.

Рассмотрение законопроекта во втором чтении назначено на 23 июля. ЦБ и депутаты настаивают на принятии поправок к закону уже в эту сессию. По словам собеседников “Ъ”, близких к МПС, поправки предполагалось обсуждать не раньше осени, и к тому моменту планировалось, что они будут доработаны и скорректированы.

Подробнее — в материале “Ъ” «На страже платежей родины».