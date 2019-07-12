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Россиянин заключен в тюрьму в Уругвае по обвинению в помощи итальянскому мафиози

Задержанный в Уругвае гражданин России арестован на 90 дней. Его обвиняют в сокрытии данных о побеге итальянского наркобарона Рокко Морабито. Как сообщает «РИА Новости», еще два россиянина, которые также были задержаны в результате обыска в кафе-пиццерии в Монтевидео, остались на свободе.

Накануне пресс-секретарь посольства РФ в Уругвае Василиса Фофанова подтвердила, что три предполагаемых гражданина России задержаны. По ее словам, к задержанным был получен консульский доступ. Она уточнила, что задержанные живут в Уругвае уже несколько лет и имеют вид на жительство.

Напомним, Рокко Морабито был задержан в Уругвае в 2017 году и с тех пор ждал экстрадиции в Италию. 23 июня он совершил побег.

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