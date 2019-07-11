Посольство отслеживает ситуацию с задержанием трех россиян в Уругвае

В Уругвае были задержаны три предполагаемых гражданина России, сообщили «РИА Новости» в посольстве РФ в этой стране. «Посольство получило извещение о задержании трех предполагаемых граждан России буквально 20 минут назад по электронной почте, мы выясняем ситуацию. В связи с чем их задержали, мы пока не знаем»,— заявила пресс-секретарь диппредставительства Василиса Фофанова.

Ранее местные СМИ сообщали, что Интерпол и полиция задержали предполагаемых граждан России, которых подозревают в содействии побегу итальянскому наркобарону Рокко Морабито из тюрьмы 23 июня. По предварительным данным, под стражу взяли трех иностранцев — двух россиян и итальянца.

Морабито был задержан в Уругвае в 2017 году и с тех пор ждал экстрадиции в Италию.