«Автостат» назвал количество премиальных автомобилей в России

В России в начале 2019 года было зарегистрировано 211 Tesla Model S и две Bugatti Veyron GrandSport, сообщило «РИА Новости» со ссылкой на исследование аналитическое агентство «Автостат». Эти машины относятся к моделям премиум-класса.
Информации о количестве удлиненных Mercedes Benz S63 АМG 4МАТIС у «Автостата» нет.
Ранее Счетная палата России обнаружила несколько моделей дорогих автомобилей, которые не попали в список транспортных средств, облагаемых налогом с повышающим коэффициентом. Это правило действует для автомобилей, которые стоят более 3 млн руб.
В марте 2019 года Минпромторг уже расширял список автомобилей, облагаемых «налогом на роскошь». Перечень увеличили до 153 моделей.
Подробнее о расширении списка читайте в публикации “Ъ FM”.
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