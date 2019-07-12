«Автостат» назвал количество премиальных автомобилей в России

В России в начале 2019 года было зарегистрировано 211 Tesla Model S и две Bugatti Veyron GrandSport, сообщило «РИА Новости» со ссылкой на исследование аналитическое агентство «Автостат». Эти машины относятся к моделям премиум-класса.

Информации о количестве удлиненных Mercedes Benz S63 АМG 4МАТIС у «Автостата» нет.

Ранее Счетная палата России обнаружила несколько моделей дорогих автомобилей, которые не попали в список транспортных средств, облагаемых налогом с повышающим коэффициентом. Это правило действует для автомобилей, которые стоят более 3 млн руб.

В марте 2019 года Минпромторг уже расширял список автомобилей, облагаемых «налогом на роскошь». Перечень увеличили до 153 моделей.

Подробнее о расширении списка читайте в публикации “Ъ FM”.