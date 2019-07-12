Вместо террориста нашли его следы

Как стало известно “Ъ”, находящийся 20 лет в международном розыске организатор взрывов жилых домов в Москве в 1999 году Ачемез Гочияев обзавелся личным адвокатом. Последний недавно представлял его интересы в Лефортовском райсуде Москвы, где ФСБ добилась очередного заочного ареста Гочияева на два месяца — на этот раз по обвинению в незаконном хранении оружия. Схрон с ним силовики обнаружили в июне 2019 года во время одной из спецопераций на Северном Кавказе.

В Лефортовский суд с ходатайством о заочном аресте 49-летнего Ачемеза Гочияева обратился следователь следственного управления ФСБ. Из представленных материалов следовало, что находящийся вот уже 20 лет в международном розыске за организацию взрывов жилых домов в Москве в 1999 году Гочияев обвиняется по ч. 3 ст. 222 УК РФ (незаконное приобретение, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия). При этом примечателен не столько этот факт, сколько то, что интересы предполагаемого террориста представлял адвокат по соглашению Роман Ковалев. Где и когда он заключил договор с Ачемезом Гочияевым, а может быть, с кем-то из его родственников, неизвестно. Обсуждать дело своего клиента с “Ъ” господин Ковалев отказался.

Само судебное заседание оказалось весьма скоротечным, и участие в нем адвоката можно считать по большому счету формальностью. По данным “Ъ”, говорить много следователю не пришлось. В принципе для удовлетворения ходатайства было достаточно одного упоминания о том, что Ачемез Гочияев уже находится в розыске как организатор взрывов жилых домов в Москве. В итоге суд вынес постановление о заключении обвиняемого под стражу на два месяца с момента его экстрадиции в Россию.

По некоторым данным, новое обвинение Ачемезу Гочияеву было предъявлено ФСБ заочно, после того как в июне на Северном Кавказе, в том числе в Карачаево-Черкесии, прошла серия спецопераций против экстремистов. В ходе нее было задержано более десятка членов запрещенной организации «Ат-Такфир валь-Хиджра», которые распространяли идеи радикального ислама, намереваясь «создать на территории северокавказского региона государство с шариатской формой правления». Во время обысков у подозреваемых помимо экстремистской литературы было обнаружено огнестрельное оружие и боеприпасы. При этом, по некоторым данным, был найден старый схрон с вооружением, отпечатки пальцев на котором были идентифицированы как оставленные Ачемезом Гочияевым.

Напомним, что фамилия Гочияева стала широко известна после взрывов жилых домов в Москве в 1999 году: 8 сентября на улице Гурьянова и 13 сентября на Каширском шоссе (еще один теракт в доме на улице Борисовские Пруды был предотвращен), во время которых погибли 224 человека, а около 700 были ранены. В ходе расследования было установлено, что именно Гочияев по паспорту погибшего в феврале 1999 года в ДТП в Ставропольском крае Мухита Лайпанова арендовал нежилые помещения на первых этажах этих домов, куда под видом сахарного песка были завезены мешки с взрывчаткой.

В ходе расследования было установлено, что из родного Карачаевска в Набережные Челны Ачемез Гочияев уехал в 1997 году. Там он намеревался поступить в местное медресе, но познакомился со своим будущим сообщником — террористом Денисом Сайтаковым. Примерно через год они с другими челнинцами перебрались в Чечню, где, по данным ФСБ, сначала учились в медресе, а затем проходили спецподготовку в диверсионном лагере Хаттаба.

Из Москвы Ачемез Гочияев и Денис Сайтаков уехали 13 сентября 1999 года, сразу же после того как по телевидению показали их фотороботы. С тех пор никакой достоверной информации о них не было. По некоторым данным, предполагаемые террористы скрывались сначала в Чечне, откуда перебрались в Грузию.

Сейчас, по данным российских спецслужб, Ачемез Гочияев может проживать по фальшивым документам в Турции. Ранее его арестовывали судом, заочно обвиняя в терроризме, убийстве, организации незаконного вооруженного формирования и в том же незаконном обороте оружия и взрывчатых веществ (ст. 205, ст. 105, ст. 208 и ст. 222 УК РФ).

Олег Рубникович