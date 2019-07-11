Россию на встрече советников стран «нормандского формата» представит Сурков

Помощник президента РФ Владислав Сурков поедет на встречу в «нормандском формате» в Париж 12 июля, сообщил «Интерфаксу» пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Ранее директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков заявлял, что господин Сурков получил приглашение на встречу от спецпредставителя Госдепартамента США по Украине Курта Волкера.

О том, что встреча пройдет 12 июля, сообщила канцлер Германии Ангела Меркель после переговоров с украинским президентом Владимиром Зеленским. Пресс-секретарь российского главы государства на вопрос о том, какие темы будут обсуждаться на встрече, сказал, что для начала «сверят часы».

Цель встреч «нормандского формата», в который входят Германия, Россия, Украина и Франция,— урегулирование ситуации в Донбассе. Начало четырехстороннего общения было положено во французской Нормандии в 2014 году. В ходе одной из таких встреч в 2015 году были выработаны и подписаны минские соглашения. На основании невыполнения этих соглашений ЕС наложил в 2015 году экономические санкции на Россию, которые продлеваются каждые полгода. В конце 2016 года состоялась последняя совместная встреча. После общение лидеров четырех государств ограничивалось телефонными разговорами.

О возможности новой встречи в «нормандском формате» заговорили после избрания Владимира Зеленского президентом Украины.

О ситуации в Донбассе читайте в материале “Ъ” «Распрягайте, хлопцы, танки».