Задержан замглавы Пенсионного фонда Алексей Иванов

По подозрению в получении взятки в среду был задержан заместитель председателя правления Пенсионного фонда России (ПФР) Алексей Иванов. Об этом “Ъ” рассказали три источника, один из которых близок к соцблоку правительства, другой — к ПФР, третий — к контрагенту фонда и подтвердили в правоохранительных органах.

Уголовное дело в отношении господина Иванова находится в производстве следователей центрального аппарата СКР, сообщил источник “Ъ”, близкий к следствию. Он воздержался от подробных комментариев.

«Следственным органам оказывается необходимое содействие. Фонд работает в штатном режиме»,— заявили в пресс-службе ПФР. Позднее глава ПФР Антон Дроздов подтверил задержание своего заместителя.

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Ранее о том, что в отношении господина Иванова начаты следственные действия, сообщил РБК со ссылкой на источник, близкий к зампредправления ПФР. О его задержании написало издание TAdviser со ссылкой на два неназванных источника.

Алексей Иванов стал заместителем председателя правления ПФР в 2017 году, на этом посту он курировал развитие IT-инфраструктуры и информатизацию фонда. В декабре прошлого года источники “Ъ” рассказывали, что он скоро может лишиться своего поста в ПФР. По словам одного из собеседников “Ъ”, с конца прошлого года он лишился своих основных функций в ПФР, многие его обязанности перешли другому заместителю предправления ПФР Николаю Козлову.

О том, как в прошлом году обсуждались перестановки в ПФР, читайте в публикации “Ъ”.

Илья Усов