Медведев анонсировал федеральные целевые программы на 370 млрд рублей

Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что, помимо нацпроектов, в 2020 году будут работать 20 федеральных целевых программ. На эти цели выделят свыше 370 млрд руб. «Ну это пока такая базовая оценка. И 12 программ в 2021 и 2022 годах»,— добавил он (цитата по ТАСС). Средства пойдут на строительство и реконструкцию социальной инфраструктуры.

Дмитрий Медведев уточнил, что некоторые из этих программ входят в нацпроекты или государственные программы. «Но есть и такие, которые не включены ни в один из проектов, но тем не менее они важны, они влияют на реализацию тех планов, которые в настоящее время осуществляются»,— сказал глава правительства.

По его словам, будут поддерживаться приоритетные научные исследования и космическая программа. Некоторые программы направлены на поддержку регионов, которые были недофинансированы в прошлые годы или имеют проблемы: это Калининградская область, Курилы, Республика Карелия, Крым и Севастополь.

Кроме того, средства пойдут на обеспечение безопасности, в частности, ядерной и радиационной. Также внимание уделят безопасности на дорогах. Другие программы направлены на охрану озера Байкал, а также на увековечивание памяти защитников отечества.

Напомним, в мае 2018 года президент России Владимир Путин издал майский указ о развитии страны до 2024 года. На его основании правительство разработало 13 национальных проектов: «Демография», «Здравоохранение», «Образование» и «Наука» и другие.

О проблемах с реализацией нацпроектов читайте в материале “Ъ” «Нацпроекты не укладываются на карту».