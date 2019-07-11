Google запустила в России сервис по распознаванию лиц по фото

Американская корпорация Google сделала возможным в российском приложении Google Photo распознавать лица по фотографиям. Уведомления об этом были разосланы пользователям приложения. До сих пор сервис работал только в США. В «Альбомах» фотографии сгруппированы по лицам, а пользователь может присвоить им имена.

Функцию группировки можно отключить в настройках, в результате чего будут удалены не только группы снимков, но и модели лиц, на основе которых группы были собраны. Сервис распознает не только людей, но и животных. Индексация фотографий может занимать от получаса до недели.