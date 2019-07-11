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Курс евро на открытии торгов опустился ниже 71 рубля

На открытии торгов курс евро опускался ниже 71 руб., следует из данных Московской биржи. По состоянию на 10:00 он был на уровне 70,95 руб. Последний раз евро был меньше 71 руб. 20 июня. К 10:50 он поднялся на отметку 71,015 руб.

Курс доллара при этом был ниже отметки в 63 руб. впервые со 2 июля. В начале торгов он снижался до 62,996 руб. По состоянию на 10:50 доллар стоил 62,99 руб.

О том, что будет с рублем, долларом и нефтью в июле,— в экономическом прогнозе “Ъ”.

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