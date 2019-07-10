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Сеть Black Star Burger намерена открыть в Перми до пяти новых ресторанов

Сеть Black Star Burger планирует вновь открыть свои заведения в Перми. «С бизнесом в Перми все было в порядке, поэтому в ближайшие три года мы планируем открыть там до пяти ресторанов»,— цитирует владельцев сети портал РБК-Пермь.

Ранее "Ъ-Прикамье" сообщил, что в Перми закрылась единственная бургерная этой сети. По словам владельца ТЦ «Ленком» (Комсомольский проспект, 28, где арендовала помещение бургерная ) Александра Флегинского, стороны расторгли договор аренды по обоюдному согласию. По данным "Ъ-Прикамье", договор был расторгнут по инициативе арендодателя — его не устраивала платежная дисциплина ресторана. Сам ресторан проработал менее одного года — он был открыт минувшей осенью.

Пермский ресторан Black Star Burger был открыт столичным ООО «Блэк Стар Фудс», учредителем которого является популярный артист Тимати (Тимур Юнусов).

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