Украинское дело завершилось армянским розыском

В международный розыск по линии Интерпола объявлен известный украинский предприниматель Лев Хлявич. Некоторое время назад он инициировал в Киеве возбуждение уголовного дела в отношении братьев Сергея и Николая Саркисовых — руководителей и совладельцев компании «РЕСО-Гарантия». Входящих в российских список Forbes бизнесменов заочно обвинили в мошенничестве, однако их уголовное преследование прекращено из-за недостатка доказательств причастности к предполагаемому преступлению. Между тем армянские следователи обвинили самого господина Хлявича в вымогательстве.

Сразу о нескольких кардинальных поворотах в уголовном деле в отношении братьев Саркисовых во вторник сообщил заместитель гендиректора компании «РЕСО-Гарантия» Игорь Иванов. Он официально подтвердил информацию о прекращении уголовного преследования на Украине руководителей и основных акционеров страховой компании, которые с осени прошлого года являлись фигурантами «досудебного расследования» по обвинению в мошенничестве (ст. 190 УК Украины). Как сообщал “Ъ”, само уголовное дело было возбуждено еще осенью прошлого года, а перед Новым годом стало известно, что МВД Украины объявило братьев Саркисовых в розыск. Правда, речь шла только о внутреннем розыске подозреваемых — аналоге российского федерального. Но 27 июня этого года высокопоставленный сотрудник Генпрокуратуры Украины, старший советник юстиции Андрей Шевченко вынес постановление «о закрытии уголовного производства» в отношении господ Саркисовых, прекратив тем самым и их розыск. Официальная формулировка — «в связи с неустановлением достаточных доказательств виновности» и «исчерпанием возможностей для их получения». При этом представитель Генпрокуратуры подробно описал, с чем было связано само уголовное дело. Поводом для расследования стало заявление бывшего партнера Сергея и Николая Саркисовых, известного киевского предпринимателя Льва Хлявича. Как отмечают источники “Ъ”, в свое время господин Хлявич был не только партнером руководителей «РЕСО-Гарантии», но и хорошим знакомым, приглашавшим их даже на семейные торжества. В 2008 году господа Саркисовы приняли решение приобрести треть пакета акций компании «Укринмедстрах», которая принадлежала находящейся под контролем господина Хлявича кипрской компании. Сумма сделки составляла $17,5 млн. Большая часть денег, $14 млн были перечислены почти сразу в рамках двух договоров. Передача оставшейся части предполагалась позже, для чего был оформлен залог 10% акций одной из фирм господ Саркисовых. Согласно версии руководства «РЕСО-Гарантии», новым владельцам пришлось «докапитализировать» компанию, так как внутренний аудит выявил существенное завышение продавцом стоимости своих активов. В частности, тот же старший советник юстиции украинской прокуратуры Шевченко отметил, что за год до сделки сам Лев Хлявич купил половину своей доли в «Укринмедстрахе» всего за $350 тыс. Впрочем, несмотря на разногласия в оценке стоимости активов, еще год-два Лев Хлявич занимал руководящие должности в компаниях господ Саркисовых, которые тогда были намерены развивать бизнес на Украине. Отношения между бывшими партнерами окончательно рухнули в 2015 году. Именно тогда господин Хлявич и написал в украинские правоохранительные органы заявление о том, что братья Саркисовы нарушили один из договоров по продаже акций «Укринмедстраха», якобы переписав на подконтрольные им компании находившиеся в залоге активы. Интересно, что уголовное дело о мошенничестве было возбуждено, хотя заявитель не смог предоставить подлинники договоров, утверждая, что их у него похитили из машины некие злоумышленники. В то же время представители Льва Хлявича подали 32 «идентичных иска» о возмещении ущерба к братьям Саркисовым в семь различных украинских судов — Киева, Харькова и Днепропетровска. «Наши юристы исправно ездили на все заседания»,— заверили “Ъ” в «РЕСО-Гарантии». Кстати, один из исков, как следует из постановления украинской прокуратуры, в Печерском райсуде украинской столицы еще не рассмотрен. И для украинского прокурора Шевченко это стало еще одним обоснованием для прекращения уголовного преследования, так как он решил, что между бывшими партнерами «сложились и решаются гражданско-правовые отношения».

Между тем, как утверждают представители «РЕСО-Гарантии», «в целях объективности расследования к делу были привлечены судебные эксперты-криминалисты при Кассационном (Верховном) суде Франции». «Вердикт экспертов был однозначен — документы, копии которых предъявлял Хлявич, подделаны, а сами братья Саркисовы даже не находились в Украине в тот момент, когда их якобы подписывали»,— заявил “Ъ” Игорь Иванов. При этом Сергей и Николай Саркисовы, имеющие также гражданство Армении и должности почетных консулов республики в разных странах, обратились в Следственный комитет Армении с заявлениями о том, что господин Хлявич не только пытался завладеть их бизнесом, но и, пользуясь сложившейся ситуацией, требовал от них $10 млн. Как следует из имеющихся в распоряжении “Ъ” документов, в феврале этого года главное управление по расследованию особо важных дел этого ведомства возбудило в отношении украинского бизнесмена уголовное дело о вымогательстве в целях получения имущества в особо крупном размере (ст. 182 УК Армении), по которому Лев Хлявич был объявлен в розыск, в том числе и по линии Интерпола. «По нашим данным, его карточка имеется в списке особо разыскиваемых лиц, которые в случае обнаружения подлежат незамедлительному задержанию»,— пояснил “Ъ” источник в силовых структурах, отметив, что разыскная карточка снабжена соответствующим «красным углом». Впрочем, Лев Хлявич сейчас находится на Украине, которая своих граждан не выдает.

Сергей Сергеев