Форекс-дилеры поправят КоАП

Лицензированные форекс-дилеры предложили увеличить штрафы за недобросовестную рекламу услуг на финансовом рынке. По их мнению, мера будет способствовать борьбе с вовлечением граждан в нелегальные офшорные схемы. Однако она может обернуться и против самих лицензированных брокеров: найти заказчиков незаконной рекламы гораздо сложнее, чем выявить нарушения в рекламе легальных участников.

Рост объемов незаконной рекламы в 2019 году заставляет легальных участников рынка форекс принимать все новые и новые меры по борьбе с ней. Об этом 9 июля на круглом столе в Госдуме говорили представители отрасли и Федеральной антимонопольной службы (ФАС). Лицензированные участники рынка считают нужным увеличить штрафы за изготовление и распространение рекламы финансовых услуг без наличия профильной лицензии. Форекс-дилеры предлагают штрафы для граждан 2–2,5 тыс. руб., для должностных лиц 4–20 тыс. руб., а для юрлиц 0,3–1,5 млн руб., внеся поправки в новую редакцию КоАП, которая скоро поступит на рассмотрение Госдумы.

Такие идеи, по словам главы саморегулируемой организации (СРО) «Ассоциация форекс-дилеров» (АФД) Евгения Машарова, связаны с желанием легальных участников рынка противостоять привлечению граждан в офшорные компании. «Доля незаконной рекламы финансовых услуг составляет около 12,75% от всех выявленных ФАС нарушений. Большинство из них — в интернете»,— отметил он. АФД зафиксировала увеличение числа таких случаев после отзыва лицензий у пяти форекс-компаний в конце 2018 года (см. “Ъ” от 28 декабря 2018 года). «Цена одного клика в интернете в 2019 году увеличивается. В том числе и за счет альтернативных способов привлечения клиентов на финансовый рынок»,— подтвердил глава «Альфа-Форекс» Сергей Николюк.

Изготовители незаконной рекламы даже не пытаются прятаться — растет количество рекламных сообщений, зазывающих граждан в разного рода «образовательные центры» и «академии трейдинга». «В апреле АФД провела мероприятие по контрольным закупкам, и только в "Москва-Сити" было выявлено более 20 компаний с лицензией образовательного центра, которые уже после пятнадцатиминутной беседы предлагали заключить договор с офшорной компанией»,— пояснил господин Машаров. Помимо этого, усилилась тенденция к использованию в недобросовестной рекламе брендов и реквизитов лицензированных компаний. «Мы выявляем в месяц два-три таких факта»,— сообщил заместитель гендиректора «Финам Форекс» Владимир Волков. По словам гендиректора «ВТБ Форекс» Александра Сокологорского, почти невозможно избавиться от «рейтингов брокеров», в которых наряду с лицензированными участниками присутствуют нелегалы и прямые ссылки на их сайты.

По словам начальника управления рекламы и недобросовестной конкуренции ФАС Татьяны Никитиной, в части рекламы финансовых услуг в интернете чиновники сейчас проходят тот же путь, что уже прошли с зонтичными брендами в начале 2000 годов. «На телевидении размещалось огромное количество рекламы воды, которая на самом деле рекламировала водку»,— рассказала она. «В рекламе должно быть четко указано, что рекламируется»,— заявила госпожа Никитина.

Однако, по ее словам, увеличение штрафов не решит проблему. Недавно такая мера была принята в отношении банков, рекламирующих кредиты с неполными условиями, но ситуацию это не изменило. С этим согласен эксперт комитета Госдумы по финансовому рынку Ян Арт: «Мера, скорее, будет ударом по "белым", которые что-то случайно нарушили, чем ударом по "черным"».

По мнению госпожи Никитиной, более эффективным способом борьбы с черными брокерами могла быть стать выработка стандартов добросовестной рекламы, которые помогали бы крупным площадкам ориентироваться в том, какую рекламу размещать, а какую — нет. Такие стандарты могли бы быть распространены на уровне недавно созданной СРО рекламного рынка.

Мария Сарычева