«Яндекс.Маркет» ввел авторизацию через «Сбербанк ID»

«Яндекс.Маркет» запустил авторизацию на маркетплейсе «Беру» через «Сбербанк ID» — пользователи смогут заходить на сайт, используя учетные данные от «Сбербанк Онлайн», рассказали в пресс-службе «Яндекс.Маркета». Таким образом, пользователям не придется проходить дополнительную регистрацию, а информация для заказа будет заполняться автоматически из данных в «Сбербанк ID».

По словам первого зампреда правления Сбербанка Льва Хасиса, новой возможностью смогут воспользоваться «более 50 млн пользователей цифровых сервисов Сбербанка». По мнению генерального директора «Яндекс.Маркета» Максима Гришакова, это позволит привлечь дополнительную аудиторию на маркетплейс.

Ранее о возможности подключения через «Сбербанк ID» к своим сервисам объявила Rambler Group, писал “Ъ”.

Подробнее об этом читайте в публикации “Ъ” «Сбербанк будет продвигать сервисы Rambler в своих отделениях».

Дмитрий Шестоперов