Светогорску подводят грузовую базу

Как стало известно “Ъ”, российско-финская группа исследователей подготовила прогнозный расчет грузопотока в рамках проекта реконструкции железнодорожного пункта пропуска в Светогорске. По данным “Ъ”, если железнодорожную ветку на границе России и Финляндии отремонтируют к 2025 году, то экспортный грузопоток через погранпункт в Светогорске увеличится в 2,6–3,7 раза, до 7–9 млн тонн. Увеличить отправки планируют лесопромышленные предприятия России, а Финляндия, в свою очередь, рассчитывает на транзитный грузопоток в Китай через Россию и Казахстан.

Как сообщал ранее “Ъ”, российские и финские власти обсуждают развитие железнодорожного пункта пропуска (ЖДПП) в Светогорске и Иматре для организации грузового и пассажирского железнодорожного движения к 2025 году (см. “Ъ” от 05.02.2019). По оценке специалистов, на электричке между Петербургом, Иматрой и Лаппеенрантой могут передвигаться 0,9–1,1 млн пассажиров в 2025 году, 1,1–1,4 млн человек в 2030 году и 1,3–1,6 млн пассажиров в 2035 году при стоимости проезда €8–13 (около 600–1000 рублей по курсу ЦБ на 10.07.2019).

Однако пассажирское движение поездов на направлении Петербург — Лаппеенранта не окупит инвестиции; экономику проекта также составляет организация грузового движения между городами. Ориентировочная стоимость реализации проекта для российской стороны составляет около €106 млн. Источники финансирования еще не определены, но могут быть использованы средства федерального бюджета, РЖД и программы приграничного сотрудничества «Россия — Юго-Восточная Финляндия», говорит Светлана Воронцова, вице-президент ГК «Транспортная интеграция» — компании, исполнившей исследование, заказанное Финским региональным союзом Южной Карелии.

Сейчас, отмечают в ГК «Транспортная интеграция», грузовые перевозки через ЖДПП «Светогорск» осуществляются только по ограниченной номенклатуре экспортных грузов (древесина, технологическая щепа, битум, каменный уголь), импорта грузов через станцию нет. Основной грузопоток обслуживает станция Бусловская (около 8 млн тонн), Светогорск — только 2,5 млн тонн грузов. Суммарный объем международных перевозок между Россией и Финляндией в 2018 году достиг 27,8 млн тонн, около половины грузовых перевозок осуществляется через пункты пропуска в Ленобласти. При этом за последние три года экспортные грузопотоки (из Центрального, Северо-Западного и Приволжского федеральных округов России) в 17–20 раз превышали импортные. Получатели грузов — в основном предприятия целлюлозно-бумажной промышленности. Наибольший объем перевозок экспортных грузов обеспечивает железнодорожный транспорт (около 59%), импортных — автомобильный транспорт (более 76%).

На фоне прогнозного увеличения объемов международной торговли между Россией и Финляндией и роста контейнерных перевозок между Финляндией и Китаем часть грузопотоков, которые обслуживает ЖДПП «Бусловская», могла бы перейти на Светогорск, отмечается в исследовании (есть в распоряжении “Ъ”). В отчете рассматриваются два сценария развития грузовых и пассажирских перевозок через ЖДПП «Светогорск»: консервативный и базовый на период до 2036 года (они различаются темпами роста экономики). По первому сценарию, грузопоток в 2035 году составит 7 млн тонн (рост в 2,6 раза к 2018 году), по второму — 9 млн тонн (рост в 3,7 раза). Основной вклад в увеличение экспорта вложат, согласно опросу исследователей, лесопромышленные предприятия РФ (через Светогорск расстояние перевозки сократится на 200 км). В опросе приняли участие около двух десятков компаний, отметили в «Транспортной интеграции». Кроме этого, отмечают специалисты, после реконструкции ЖДПП «Светогорск» может быть включен в Скандинавско-Средиземноморский транспортный коридор (проходит из итальянского Палермо в Осло, Стокгольм и Хельсинки), который связывает ЕС с сетью российских железных дорог и далее со странами Азии. В перспективе, говорится в отчете, прогнозируется существенный рост контейнерных перевозок на маршруте Коувола — Сиань по сети железных дорог России и Казахстана. В 2017 году был запущен первый контейнерный маршрут между городами, оператором которого выступает казахстанский KTZ Express (принадлежит АО «НК "КТЖ"»). Как сообщала корпоративная газета РЖД «Гудок» со ссылкой на KTZ Express, прогнозируемый грузопоток (в основном продукция лесной промышленности) на этом маршруте составляет более 1 млн тонн ежегодно. Собеседники “Ъ” также отмечали, что компания Finnpulp (подконтрольна China’s Hengan International, крупнейшему производителю гигиенических прокладок и подгузников в Китае) строит крупнейший в Европе ЦБК в Куопио мощностью 1,2 млн тонн в год. Завод планирует начать работу в 2020 году.

По данным Минэкономразвития, за 18 лет российская экономика (в базовом сценарии) увеличится в 1,7 раза. Одним из условий опережающего роста Минэкономразвития называет инвестиции в основной капитал транспортного комплекса: к 2036 году коммерческие воздушные и железнодорожные перевозки вырастут более чем на 80%, автомобильные — на 62,2%, прогнозируют в ведомстве.

В РЖД отмечают, что монополия заинтересована в развитии дополнительных железнодорожных пунктов пропуска в условиях роста объемов внешнеторговых перевозок. В то же время в первоочередных планах развития транспортного узла в регионе не запланировано инвестиций в усиление этого направления, подчеркивают в компании. Ранее источники “Ъ” сообщали, что в РЖД подтвердили планы по электрификации железнодорожной ветки до Светогорска (26 км) и реконструкции линии (в частности, созданию двухпутной железной дороги), а также по строительству путепроводов, если это будет оправдано грузопотоком.

По словам генерального директора «Infoline-Аналитика» Михаила Бурмистрова, крупнейшими экспортерами лесопромышленной продукции в Финляндию являются дочерние предприятия финских компаний Stora Enso, Metsa Group, «УПМ-Кюммене», группа «Вологодские лесопромышленники», «Сетново» и торговая компания «Австрофор». «Потенциал роста экспорта в Финляндию существует, однако экспорт круглого леса едва ли будет расти — как в связи с ростом собственной вырубки в Финляндии в рамках выполнения целевых показателей национальной лесной стратегии, так и в связи с ограничениями по экспорту круглого леса из России»,— считает господин Бурмистров.

Яна Войцеховская