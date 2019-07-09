В Сбербанке назвали вымыслом информацию о недовольстве партнерством с «Яндексом»

Сбербанк доволен развитием совместной компании с «Яндексом» «Яндекс.Маркет», заявил первый заместитель председателя правления банка Лев Хасис, прокомментировав информацию The Bell о недовольстве банка развитием совместного бизнеса. Комментарий господина Хасиса размещен под открытым письмом председателя комитета по торговле «Деловой России» Алексея Федорова в Facebook.

Накануне издание The Bell со ссылкой на собственные источники сообщило, что Сбербанк недоволен партнерством с «Яндексом» в сфере e-commerce. Его собеседники называли разные причины, в том числе тот факт, что маркетплейс «Беру» якобы не выполнил поставленные показатели. О недопонимании между партнерами слышали и собеседники “Ъ” на российском рынке онлайн-торговли. Кроме того, источники The Bell заявили об интересе Сбербанка к покупке онлайн-ритейлера Ozon или интернет-площадки Avito.

Лев Хасис отметил, что не смог пройти «мимо откровенного искажения фактов», и назвал информацию о недовольстве Сбербанка и разногласиях партнеров вымыслом. «За все время нашего партнерства с "Яндексом" в "Яндекс.Маркете" ни разу не было случая, когда бы мы приняли какое-нибудь решение не единогласно. Мы считаем, что Максим Гришаков (гендиректор "Яндекс.Маркета".— “Ъ”) — сильный СЕО успешной компании, и все цели, которые мы ставили перед командой "Яндекс.Маркета", в том числе и по "Беру", выполняются»,— заявил господин Хасис.

Дмитрий Шестоперов