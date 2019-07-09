Ценность потерь

Бережливое производство становится частью российской культуры
Относительная неэффективность российской экономики кроется не только в недоинвестировании и невысоком качестве управления, но и в отсутствии культуры организации труда. Впрочем, последнее сегодня является хорошей новостью. Снижение потерь, обусловленных низкой производительностью, позволяет с минимальными издержками получить очевидные результаты, как для экономики коммерческих производственных предприятий, так и социальных государственных организаций. Последнее на конкретных примерах доказывает опыт деятельности Федерального центра компетенций в сфере производительности труда (ФЦК), который выступает оператором национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости».