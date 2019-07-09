09 июля, вторник
Войти в профиль

Коротко

Новости

все новости

Подробно

Ценность потерь

Бережливое производство становится частью российской культуры


Относительная неэффективность российской экономики кроется не только в недоинвестировании и невысоком качестве управления, но и в отсутствии культуры организации труда. Впрочем, последнее сегодня является хорошей новостью. Снижение потерь, обусловленных низкой производительностью, позволяет с минимальными издержками получить очевидные результаты, как для экономики коммерческих производственных предприятий, так и социальных государственных организаций. Последнее на конкретных примерах доказывает опыт деятельности Федерального центра компетенций в сфере производительности труда (ФЦК), который выступает оператором национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости».

Материалы проекта:


В июне 2019 года президент Владимир Путин назвал основной проблемой России низкую производительность труда. Пока эффективность труда в России в разы отстает от уровня развитых стран. Но к 2024 году, согласно указу президента, в несырьевых отраслях экономики она должна ежегодно расти не менее чем на 5%. Один из главных механизмов достижения этой цели — программа бесплатной адресной поддержки предприятий.
Подробнее
Если компания не может улучшить экономические показатели без заметных инвестиций в производство – время пересмотреть управленческие подходы. Опыт участников федерального проекта «Адресная поддержка производительности труда на предприятиях», показывает, что такое потери и как сократить их.



Подробнее
Благодаря непосредственной работе с производственными компаниями проект уже показывает значимые результаты. Генеральный директор ФЦК Николай Соломон рассказал «Ъ», как и почему культура бережливого производства приживается в экономике и какое будущее ее ждет в России.



Подробнее
Средняя производственная компания из любого региона России сегодня вправе получить безвозмездную поддержку экспертов ФЦК. В 2017-2018 годах ее уже получили 50 предприятий, 60% которых в первый год показали рост производительности более, чем на 10%, а другие не достигли схожего бухгалтерского результата лишь в силу объективных экономических причин. Мы приводим примеры конкретных компаний и того, как и с какими проблемами им удалось справится.
Подробнее
После того как производительность труда в стала в России национальным проектом, Федеральный центр компетенций в сфере производительности труда объединил одних их лучших в стране экспертов, чтобы сделать соответствующую практику максимально доступной для средних предприятий.


Подробнее
Комментарии

Печать

Рекомендуем

обсуждение

наглядно

Предыдущий слайд
Следующий слайд
1/1

Спецпроекты | все

Первые лица | все

Тенденции | все

Профиль пользователя