Ценность потерь

Средняя производственная компания из любого региона России сегодня вправе получить безвозмездную поддержку экспертов ФЦК. В 2017-2018 годах ее уже получили 50 предприятий, 60% которых в первый год показали рост производительности более, чем на 10%, а другие не достигли схожего бухгалтерского результата лишь в силу объективных экономических причин. Мы приводим примеры конкретных компаний и того, как и с какими проблемами им удалось справится.

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