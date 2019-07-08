Инфографика1

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08 июля, понедельник
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08 июля, понедельник
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Новости
18:14
Суд продлил домашний арест Майклу Калви
18:33
Путин объявил 2020-й годом памяти и славы в честь 75-летия Победы
18:28
Обматерившего Путина ведущего «Рустави–2» временно отстранили от работы
17:32
ВГТРК предложила вместо телемоста с Украиной провести передачу в московской студии
19:47
The Bell: Сбербанк заинтересовался покупкой Ozon или Avito
20:45
Шнуров стал новым ведущим «Форта Боярд»
20:30
Минэкономики прогнозирует замедление инфляции в июле
19:36
Признавший вину фигурант дела «Нового величия» отказался от показаний
19:19
Лондонская полиция начнет использовать беспилотники
19:11
Генпрокуратура Украины заявила о связи владельцев NewsOne с Промсвязьбанком
18:54
В Кабардино-Балкарии 15 полицейских обвиняют во взяточничестве и участии в ОПС
18:12
Зеленский не исключает снятия экономической блокады с Донбасса
18:09
Выживших после аварии на глубоководном аппарате выписали из больницы
17:54
Ростуризм: все организованные российские туристы вернулись из Грузии
17:43
Госдума предложит правительству запретить ввоз грузинских товаров и ограничить денежные переводы
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08.07.2019
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Приложения
Огонёк
Weekend
Регионы
Автопилот
Наука
UK
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Картотека
Банкротства
Конференции
Подписка
Фотоагентство
Академия