Суд признал бенефициара «Домашних денег» банкротом

Арбитражный суд Москвы признал банкротом владельца микрофинансовой компании «Домашние деньги» Евгения Бернштама. По решению суда в отношении должника введена процедура реализации имущества сроком на полгода. Финансовым управляющим назначена Анна Панова. Она должна будет отчитаться о проделанной работе 14 января 2020 года, сообщает «Интерфакс».

МФК «Домашние деньги» была создана в 2007 году. В апреле 2018-го компания допустила технический дефолт по облигациям. В августе 2018 года от имени банка «Интеркоммерц» Агентство по страхованию вкладов обратилось в суд с заявлением о признании МФК банкротом, которое суд в феврале 2019 года признал обоснованным и ввел в ней процедуру наблюдения. В том же месяце столичный арбитраж ввел в отношении господина Бернштама процедуру реструктуризации долгов по заявлению Русского трастового банка.

5 июля Евгений Бернштам был арестован по обвинению в организации особо крупного мошенничества — финансовой пирамиды, которая не собиралась возвращать привлеченные от инвесторов средства. Общий объем претензий кредиторов составляет 10 млрд руб., однако пока, по данным “Ъ”, в деле фигурируют лишь около 150 млн руб.

Подробности дела — в публикации “Ъ” «Дома и деньги не помогают».