Сенатор от Челябинской области Ирина Гехт уходит из Совета федерации

Сенатор от Челябинской области Ирина Гехт подала заявление о досрочном сложении полномочий с 10 июля, сообщил «РИА Новости» зампред комитета по регламенту Сергей Мамедов. Сама госпожа Гехт заявила RNS, что перейдет на должность первого заместителя губернатора области.

Ирина Гехт была назначена членом Совета федерации от Челябинской области в 2014 году. Она занимала пост зампреда комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию, была членом комитета СФ по соцполитике.

В правительстве Челябинской области работала с апреля 2010 года. Была первым заместителем министра социальных отношений, с февраля 2011-го возглавила Министерство социальных отношений. В ноябре 2012 года стала заместителем губернатора Челябинской области по соцвопросам, с 2013-го — заместителем председателя областного правительства по соцвопросам.

Источники РБК называли Ирину Гетх в числе девяти сенаторов, которые покинут Совет федерации после выборов 8 сентября.