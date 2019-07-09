Площадь лесных пожаров в Иркутской области выросла до 88 тыс. га

За минувшие сутки в Иркутской области было ликвидировано 12 лесных пожаров на 750,5 га, продолжает действовать 103 очага общей площадью более 88 тыс. га, сообщила пресс-служба регионального правительства. «Из всех зарегистрированных лесных пожаров лишь четыре возникли по вине местного населения, остальные — от гроз»,— приводит «Интерфакс» выдержку из сообщения.

Утром в понедельник в регионе действовало 114 лесных пожаров на общей площади 76,755 тыс. га.

В Иркутской области, еще не оправившейся от масштабного паводка, в ходе которого затоплено более 100 населенных пунктов, новый катаклизм — начались масштабные лесные пожары. Режим чрезвычайной ситуации уже введен в пяти районах региона. На ближайшие сутки синоптики прогнозируют сухую погоду с высокой и чрезвычайной пожарной опасностью.

Подробнее — в публикации “Ъ” «Наводнение сменили пожары».