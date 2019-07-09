Израильтяне нашли тоннель под границей сектора Газа

Израильские военные нашли под границей сектора Газа очередной тоннель, прорытый палестинскими боевиками, сообщила армейская пресс-служба. «При постройке подземного барьера безопасности... военнослужащие Армии обороны Израиля нашли еще один тоннель, ведущий из южной части сектора Газа»,— приводит «РИА Новости» выдержку из пресс-релиза.

За последние два года израильтяне обнаружили и обезвредили порядка двух десятков подобных объектов. Для защиты от тоннелей израильтяне обносят анклав подземной стеной.

Ранее подразделение Министерства обороны Израиля COGAT объявило морскую блокаду сектора Газа «до дальнейшего уведомления». Запрет на морской промысел вводится в ответ на продолжающиеся обстрелы и поджоги с палестинской территории.

Напомним, Израиль и исламистское движение «Хамас», контролирующее сектор Газа, договорились о перемирии на полгода. Палестинцы пообещали создать буферную зону на 300 м вдоль границы сектора Газа и Израиля, прекратить беспорядки у пограничных пунктов и не нарушать морские границы.