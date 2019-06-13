Израиль ввел морскую блокаду сектора Газа

Подразделение Министерства обороны Израиля COGAT объявило морскую блокаду сектора Газа «до дальнейшего уведомления». Запрет на морской промысел вводится в ответ на продолжающиеся обстрелы и поджоги с палестинской территории, сообщает The Times of Israel.

«Из-за продолжающихся поджогов и вылетов зажигательных воздушных шаров из сектора Газа было решено наложить запрет на любые действия в прибрежной полосе до дальнейшего уведомления»,— говорится в заявлении представителя Министерства обороны по делам палестинцев. В секторе Газа говорят, что практика ограничения рыбаков только усугубляет бедственное положение местных жителей.

В последние месяцы Израиль расширил разрешенную зону промысла вокруг Газы, но теперь она сокращается. Кроме того, израильская авиация нанесла удары по подземным сооружениям «Хамаса» в секторе Газа. Атака также стала ответом на ракету, выпущенную по Израилю после введенной морской блокады.

Ранее сообщалось, что Израиль и исламистское движение «Хамас», контролирующее сектор Газа, договорились о перемирии на полгода. Палестинцы пообещали создать буферную зону на 300 м вдоль границы сектора Газа и Израиля, прекратить беспорядки у пограничных пунктов и не нарушать морские границы. Ситуация вокруг сектора Газа обострилась в начале мая, менее чем за две недели до открытия конкурса «Евровидение».

Подробнее об эскалации палестино-израильского конфликта — в материале “Ъ”.