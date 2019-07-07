Вице-премьер Борисов рассказал о сохранении рисков новых санкций США против МС-21

Риск того, что США введут новые санкции против проекта российского среднемагистрального самолета МС-21, сохраняется, заявил вице-премьер РФ Юрий Борисов. «Наложен запрет на поставку композиционных материалов, используемых при производстве крыла для самолета МС-21. Кроме того, заблокированы поставки титанового крепежа, машин для выкладки сухой углеродной ленты и другого оборудования. Сохраняются риски введения новых санкций»,— сказал господин Борисов на совещании по выполнению производственных программ Иркутского авиационного завода, отвечающего за реализацию проекта (цитата по ТАСС).

По словам вице-премьера, созданы серьезные предпосылки к оказанию давления на программу МС-21. Для его преодоления Россия разработала программу по замене иностранных композиционных материалов на российские.

Ранее господин Борисов заявлял, что сроки готовности проекта МС-21 сдвинутся примерно на год из-за отказа американских производителей поставлять компоненты для лайнера.

МС-21–300 разрабатывается «Иркутом» при участии предприятий «Ростеха». Базовая версия лайнера вмещает до 211 пассажиров. На создание МС-21 потратили уже 158 млрд руб. Общая стоимость проекта до 2025 года оценивается в 437,4 млрд руб.

Первоначально композиты для самолета (в частности, части центроплана и кессона крыла) поставлялись из-за рубежа, но после введения санкций США в отношении «Аэрокомпозита» поставки прекратились. Как выяснил “Ъ”, чтобы хеджировать риски, Объединенная авиастроительная корпорация инвестирует около 35 млрд руб. в закупку за рубежом других самолетных систем, подлежащих импортозамещению.

Подробнее о ситуации с МС-21 — в публикации “Ъ” «Для МС-21 нашли запасный выход из ситуации».