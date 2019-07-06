Минсельхоз Грузии надеется, что Россия не введет торговое эмбарго

Министр сельского хозяйства и окружающей среды Грузии Леван Давиташвили выразил надежду, что Россия не будет вводить эмбарго на торговлю. Об этом он заявил на встрече с представителями туризма и агропромышленного комплекса страны, в котором участвовала министр экономики и устойчивого развития Натия Турнава.

По словам господина Давиташвили, торговые отношения с Россией являются результатом многолетней работы, и в этом направлении правительство продолжит прагматичную политику. Участники встречи выразили желание нормализовать торговые отношения с Россией, чтобы грузинская продукция не потеряла этот рынок.

Напомним, конфликт России и Грузии может не ограничиться запретом на прямое авиасообщение. Как стало известно “Ъ”, вслед за заявлением Роспотребнадзора об усилении контроля за качеством грузинского вина, чиновники начали собирать у торговых сетей информацию о доле этого алкоголя на полках. Процедура может быть подготовкой к введению запрета на ввоз вина из Грузии, которое сегодня занимает 17% российского импорта.

Подробнее — в публикации “Ъ” «Роспотребнадзор забродил вокруг вина».