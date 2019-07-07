Главные новости за выходные 6–7 июля

На Серафимовском кладбище Санкт-Петербурга похоронили 14 подводников, погибших 1 июля при пожаре на атомной глубоководной станции (АГС) АС-31 в Баренцевом море. Семьям подводников передали высшие государственные награды. Как стало известно “Ъ”, в качестве одной из причин трагедии на АГС рассматривается короткое замыкание в одном из распределительных щитов. О трагедии

Иран отказался от части обязательств, предусмотренных Совместным всеобъемлющем планом действий. Страна приступила к обогащению урана выше оговоренного в ядерной сделке уровня 3,67%. Также замглавы МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что очередное сокращение обязательств по соглашению произойдет через 60 дней, если Европа не найдет способ выполнить свою часть сделки.

На ликвидацию последствий паводков в Иркутской области, по предварительным данным, необходимо 31,2 млрд руб. 25 июня в регионе началось сильное наводнение, которое затопило около 100 населенных пунктов. Погибли 22 человека, пострадали более 400. Полностью разрушено 3,5 тыс. жилых домов. К 7 июля подтопленным остается один населенный пункт. О наводнении

Минтранс дал срок Шереметьево до 15 августа, чтобы урегулировать ситуацию с багажом. Глава ведомства Евгений Дитрих отметил неполноценную проработку всех процессов при передаче функций по обработке багажа от «Аэрофлота» к компании «Шереметьево Хендлинг». О ситуации в аэропорту

Телеведущий Владимир Познер объявил о выходе из жюри Комитета индустриальных телевизионных премий, который выступает организатором телепремии ТЭФИ. Он также призвал руководство фонда «Академии российского телевидения» отказать Комитету в использовании приза ТЭФИ — бронзовой статуэтки «Орфея» работы скульптора Эрнста Неизвестного.

Землетрясение магнитудой 7,1 произошло на юге Калифорнии в 200 км от Лос-Анджелеса. Эпицентр землетрясения располагался на глубине 10 километров.