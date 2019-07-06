Минтранс дал срок для решения проблемы с багажом в Шереметьево до 15 августа

Ситуация с выдачей багажа в столичном аэропорту Шереметьево должна быть стабилизирована к 15 августа, к такому выводу пришли участники совещания, которое провел министр транспорта России Евгений Дитрих. Были рассмотрены причины, которые привели к проблеме с выдачей багажа, и обсуждены меры для ее разрешения.

Министр отметил неполноценную проработку всех процессов при передаче функций по обработке багажа от «Аэрофлота» к компании «Шереметьево Хэндлинг». Недостаточно подробно была регламентирована часть технологических процессов, не на должном уровне организована работа с персоналом.

Господин Дитрих сообщил, что для стабилизации ситуации ведется работа по перераспределению слотов для авиакомпаний, осуществляющих рейсы в аэропорт. Речь идет о пиковых нагрузках в период с 18 до 20 часов вечера. Кроме того, ведется перераспределение багажа в терминал E, рассказали в Минтрансе.

Также разработаны семь конкретных мероприятий технического характера для оптимизации работы самой багажной системы. «Для полной комплектации штата в плане на прием на работу сейчас находится порядка 400 человек»,— сообщили в Минтрансе.

Евгений Дитрих заявил, до 10 июля Шереметьево проработает и представит утвержденный план мероприятий по стабилизации ситуации. «Локального улучшения ситуации мы ожидаем к концу июля, кардинального улучшения и стабилизации — до 15 августа»,— заключил министр.

В конце июня у компании «Шереметьево Хэндлинг» (100%-ная «дочка» аэропорта «Шереметьево») вновь возникли сложности с обработкой багажа. 29 и 30 июня около 9 тыс. единиц багажа не было отправлено по назначению, узнали СМИ. До этого сбой наблюдался в конце мая-начале июня.

Последний сбой в воздушной гавани объяснили непогодой. При этом отмечается, что получить компенсации за утерю багажа в Шереметьево возможно, но это будет непросто.

На фоне проблем с выдачей багажа произошла смена руководства в «Шереметьево Хэндлинг». По информации “Ъ”, решать проблемы в период пиковых нагрузок поручено заместителю гендиректора аэропорта по персоналу Александре Яковлевой.

Подробнее — в публикации “Ъ” «Назначение особой багажности».