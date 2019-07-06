На ликвидацию последствий паводков в Иркутской области понадобится 31,2 млрд рублей

На ликвидацию последствий паводков в Иркутской области, по предварительным данным, необходимо 31,2 млрд руб. Оценкой ущерба занимаются созданные на пострадавших территориях комиссии при администрациях муниципальных образованиях.

«В настоящее время правительством Иркутской области совместно с Министерством строительства РФ прорабатывается вопрос обеспечения жильем граждан, полностью утративших жилье, за счет строительства новой жилой площади либо приобретения жилья на вторичном рынке»,— говорится в сообщении на сайте регионального правительства. Также с 8 по 17 июля власти определять участки дорог, которые требуют восстановления. После этого будут выделены средства из федерального бюджета.

25 июня в Иркутской области началось сильное наводнение, которое затопило около 100 населенных пунктов. Погибли 22 человека, пострадали более 400. Полностью разрушено 3,5 тыс. жилых домов, около 33 тыс. человек лишились имущества. Ущерб оценивается в 28 млрд руб. По состоянию на 6 июля, уровень воды в реках в Иркутской области продолжает снижаться.

Подробнее о ситуации — в материале “Ъ” «Последствия вышли из берегов».